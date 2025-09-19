Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo
O Manchester United duela com o Chelsea, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. O confronto será às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford.
Onde assistir Manchester United x Chelsea ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do Disney +.
Posições na tabela
Manchester United - 4 pontos em 4 jogos - 14º lugar
Chelsea - 8 pontos em 4 jogos - 5º lugar
Prováveis escalações
Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt e Shaw; Amad, Bruno Fernandes, Mainoo e Dorgu; Mbeumo, Sesko e Zirkzee
Técnico: Ruben Amorim
Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo e Cole Palmer; Pedro Neto, Garnacho e João Pedro
Técnico: Enzo Maresca
Arbitragem
- Árbitro: Peter Bankes
- Assistentes: Eduardo Smart e Blake Antrobus
- VAR: Craig Pawson