Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

O Manchester United duela com o Chelsea, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. O confronto será às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford.

Onde assistir Manchester United x Chelsea ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney +.

When Herrera stuck to Hazard like glue ? pic.twitter.com/zYWXo5qDBO ? Manchester United (@ManUtd) September 19, 2025

Posições na tabela

Manchester United - 4 pontos em 4 jogos - 14º lugar

Chelsea - 8 pontos em 4 jogos - 5º lugar

Prováveis escalações

Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt e Shaw; Amad, Bruno Fernandes, Mainoo e Dorgu; Mbeumo, Sesko e Zirkzee



Técnico: Ruben Amorim

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo e Cole Palmer; Pedro Neto, Garnacho e João Pedro



Técnico: Enzo Maresca

Arbitragem