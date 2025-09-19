Luna Hardman detalha recuperação, se surpreende com semi e leva Wahine com leveza: "Fazendo o que amo"

A capixaba Luna Hardman retornou às competições depois de se recuperar de uma cirurgia nos ombros. A atleta de 19 anos está nas semifinais da categoria profissional do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025 e vai em busca de uma vaga na final da etapa capixaba do Circuito Mundial de Bodyboarding.

Em junho deste ano, Luna operou primeiramente o ombro esquerdo e, duas semanas depois, o ombro direito. O procedimento foi realizado por meio de cirurgias por vídeo, em razão de uma frouxidão ligamentar que, com o impacto do esporte, levava a um deslocamento do ombro.

Devido à cirurgia, Luna sequer esperava que teria a oportunidade de disputar o Wahine Bodyboarding Pro. A jovem revelou que conversou muito com os profissionais de saúde envolvidos na recuperação e também com a sua psicóloga para ter a certeza de que poderia competir.

"Na verdade, está sendo muito inesperada essa recuperação. Eu conversei muito com meu médico, com o meu fisioterapeuta e com a minha psicóloga para ver se eu realmente poderia competir, porque faz um pouquinho mais de um mês que eu voltei a surfar. Então a gente teve várias conversas, e no final eles me liberaram, acharam que eu estava pronta", contou Luna em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Luna, então, explicou que chegou ao Wahine sem grandes expectativas, apenas com a felicidade e a leveza de poder voltar a cair no mar para competir. A bodyboarder, porém, foi avançando, avançando e avançando, até que chegou à fase em que se encontra hoje: a semifinal.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por IBC World Tour (@ibcworld_tour)

Na terceira e quarta fases, Luna terminou como primeiro colocada nas baterias com quatro atletas. Já nas oitavas, avançou com a segunda colocada da bateria. Enquanto isso, nas quartas de final, fez um duelo direto contra a japonesa Yuka Nishimura, alcançando a semifinal.

"Eu meio que só vim me divertir, pegar umas ondinhas e tal, não para realmente lutar por um título, porque a gente não estava esperando que eu voltaria em alta performance. É uma surpresa para mim eu estar na semifinal, mas acho que é fruto de muito trabalho nesses últimos meses de recuperação, muita fisioterapia. Estou só surfando leve e feliz por estar de volta, porque eu não esperava, então está tudo muito, muito bom. O que vier é lucro [risos]", afirmou a jovem.

Nas quartas de final, Luna teve a oportunidade de fazer uma revanche contra Yuka, que havia a eliminado na última bateria em que se encontraram. Na última quarta-feira, a brasileira despachou a japonesa, vencendo com pontuação de 12,50 contra 9,25.

"Foi boa a bateria. A Yuka é uma atleta muito forte. Ela já conseguiu várias colocações muito boas no Wahine. E a última bateria que eu duelei contra ela, ela ganhou de mim. Então, foi uma revanchezinha [risos]. Eu entrei com muita vontade de ganhar e deu tudo certo. As ondas vieram para mim, eu me sinto conectada com o mar. Então, está dando certo", celebrou a atleta.

Pressão por final? Que nada!

Na semifinal da categoria profissional do Wahine, Luna Hardman terá pela frente Filipa Broeiro, portuguesa que eliminou a atual campeã mundial, Alexandra Rinder. A brasileira de 19 anos, contudo, está em paz e não demonstrou nem um pingo de ansiedade para o confronto.

Luna deixou claro que está pronta para o que der e vier, mas não se sente pressionada de forma alguma. A bodyboarder está encarando a competição com a maior tranquilidade possível, sobretudo por se tratar de seu primeiro torneio após a cirurgia nos ombros.

"Olha, eu só estou muito feliz [risos]. É o campeonato que eu estou mais contente de competir. É um campeonato muito especial, mas por eu estar voltando, se tornou ainda mais especial para mim. Então, eu não estou nervosa, não estou ansiosa, só estou feliz de ter a oportunidade de estar em mais uma semifinal. A Filipa é uma atleta muito forte, então vai ser uma bateria dura, mas vai ser o que Deus quiser. Estou pronta para o que vier", declarou Luna.

Luna Hardman

Entrar em uma competição sem a pressão em cima dos ombros pode fazer a diferença - é justamente o que tem acontecido com Luna. Surfando sem maiores preocupações, a capixaba reforçou seu amor pelo esporte e se disse muito feliz apenas por poder viver os dias de hoje.

"Muito, com certeza [se surfar sem pressão ajuda]. Toda bateria, eu estou entrando só agradecendo por estar surfando e por estar aqui. Isso muda muito como a gente vê uma competição porque, às vezes, nós ficamos muito ansiosas e nervosas, e isso acaba nos atrapalhando dentro da água. Então surfar leve e feliz é o que faz a gente passar bem as baterias. Eu só estou fazendo o que eu amo", valorizou.

Construindo o próprio legado

O amor de Luna pelo bodyboarding tem muitos resquícios maternais. Hardman, afinal, é filha de Neymara Carvalho, pentacampeã mundial e . À Gazeta Esportiva, a mãe revelou que a filha teve a oportunidade de testar outras modalidades, mas decidiu, por si própria, seguir o caminho do bodyboarding.

Isso, é claro, foi confirmado por Luna. A atleta, porém, contou mais alguns detalhes: explicou que buscou outros esportes para não ficar rotulada como "filha de Neymara Carvalho". No entanto, com o passar dos anos e o amor crescente pelo bodyboarding, a jovem percebeu que poderia construir seu próprio legado.

Com isso, Luna decidiu seguir carreira no bodyboarding. Mesmo com pouca idade, já soma conquistas impressionantes. Foi duas vezes campeã mundial da categoria Pro Júnior e, neste ano, faz sua primeira temporada exclusivamente na categoria profissional.

"Desde pequena, tive a minha pranchinha e o meu pé de pato, mas eu sempre passei por vários esportes, e eu acho que muito porque eu não queria seguir a sombra da minha mãe. Porque todo mundo da mídia, os jornalistas, todo mundo vinha para mim pequenininha e falava tipo: "Ah, você vai ser igual a sua mãe, sua mãe, sua mãe, sua mãe". E eu ficava tipo: 'Não, eu sou eu, eu eu que quero fazer o meu caminho'. E aí eu procurei e várias outras coisas, mas eu realmente amo o bodyboarding. Depois que o bichinho da competição me pegou, eu só fui", disse Luna com exclusividade à Gazeta Esportiva.

Agora, Luna busca, quem sabe, dar mais um passo na busca da construção de sua história no bodyboarding. Neste sábado, a capixaba entra no mar que banha a praia de Solemar, em Jacaraípe (ES), em busca de uma vaga na decisão do Wahine Bodyboarding Pro. As semifinais têm início previsto para as 10h (de Brasília).

Luna e Neymara Carvalho

Semifinais do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro

Joselani Amorim (BRA) x Neymara Carvalho (BRA);

Filipa Broeiro (POR) x Luna Hardman (BRA).

Confira a programação completa das decisões deste sábado:

9h - Semifinais Máster

10h - Semifinais Profissional

11h - Final Pro Júnior

11h30 - Final Máster

12h - Final Profissional

*A reportagem foi convidada pela organização do evento para a cobertura in loco.