Liverpool x Everton pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo
O Liverpool tenta manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês neste sábado, no clássico contra o Everton, às 8h30 (de Brasília), em Anfield.
Onde assistir Liverpool x Everton ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Posições na tabela
Liverpool - 12 pontos em 4 jogos - 1º lugar
Everton - 7 pontos em 4 jogos - 6º lugar
Prováveis escalações
Liverpool: Alisson; Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike
Técnico: Arne Slot
Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Garner; Iroegbunam, Gueye, Ndiaye e Hall; Grealish e Beto
Técnico: David Moyes
Arbitragem
- Árbitro: Darren England
- Assistentes: Lee Betts e Scott Ledger
- VAR: John Brooks