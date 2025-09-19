Topo

Liverpool x Everton pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

19/09/2025 20h00

O Liverpool tenta manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês neste sábado, no clássico contra o Everton, às 8h30 (de Brasília), em Anfield.

Onde assistir Liverpool x Everton ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Posições na tabela

Liverpool - 12 pontos em 4 jogos - 1º lugar

Everton - 7 pontos em 4 jogos - 6º lugar

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitike

Técnico: Arne Slot

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Garner; Iroegbunam, Gueye, Ndiaye e Hall; Grealish e Beto

Técnico: David Moyes

Arbitragem

  • Árbitro: Darren England

  • Assistentes: Lee Betts e Scott Ledger

  • VAR: John Brooks

