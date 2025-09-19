Topo

Esporte

Laver Cup 2025: o que é, como funciona e por que é importante para João Fonseca

São Paulo

19/09/2025 08h45

João Fonseca inicia nesta sexta-feira, 19, por volta das 23h (de Brasília), sua participação na Laver Cup em São Francisco, EUA, competição entre times, criada em 2017 e que contabiliza pontos no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). O torneio, que conta com disputa em simples e duplas, é mais um passo do brasileiro no crescimento dentro do circuito.

A Laver Cup tem Roger Federer, por meio de sua empresa Team8, como uma das promotoras da competição. Nesta semana, Fonseca, inclusive, se encontrou com o tenista suíço. "É um prazer finalmente conhecê-lo", escreveu Fonseca ao publicar uma foto ao lado de Federer nas redes sociais.

A competição conta com duas equipes, divididas em Europa e Mundo. Cada time conta com seis tenistas e dois capitães como representantes. Neste ano, Andre Agassi (Mundo) e (Yannick Noah) foram escolhidos como os líderes de cada equipe.

Fonseca enfrenta Flavio Cobolli, da Itália, nesta sexta-feira. No mesmo dia, antes da estreia do brasileiro, Casper Ruud enfrenta Reilly Opelka, enquanto Jakub Mensik e Alex Michelsen completam os compromissos deste primeiro no simples. Nas duplas. Mensik e Carlos Alcaraz encaram a dupla americana, formada por Michelsen e Taylor Fritz.

A sede da competição tem alternância entre Europa e outras partes do mundo a cada ano. Em 2026, já está confirmado que Londres, na Inglaterra, sucederá São Francisco na missão de receber o torneio. O piso das disputas sempre será o sintético coberto.

Desde 2017, sete torneios foram disputados. Apenas em 2020, em função da pandemia da covid-19, a Laver Cup foi suspensa por uma temporada. No retrospecto, os europeus levam a vantagem, com cinco títulos, contra apenas dois do resto do mundo. No entanto, depois de vencer as quatro primeiras edições, os tenistas não europeus se sagraram vitoriosos em 2022 e 2023, e encurtaram a vantagem.

COMO FUNCIONA A PONTUAÇÃO E OS JOGOS DA LAVER CUP?

A Laver Cup, que se inicia nesta sexta-feira, será disputada ao longo de três dias. A cada nova rodada de jogos, a pontuação dada aos tenistas vencedores aumenta. No primeiro dia, cada triunfo vale um ponto; no sábado, dois; e no domingo, três.

Vinte e quatro pontos estão em disputa. A primeira equipe que conquistar 13 pontos, é sagrada campeão no torneio. Caso haja um empate ao final de domingo (12 a 12), uma partida extra, de duplas, será disputada para definir a equipe vencedora. Desde 2017, essa partida de desempate nunca foi necessária.

QUAL É A FORMAÇÃO DE CADA EQUIPE?

EUROPA

- Carlos Alcaraz (Espanha)

- Alexander Zverev (Alemanha)

- Holger Rune (Dinamarca)

- Casper Ruud (Noruega)

- Jakub Mensik (República Checa)

- Flavio Cobolli (Itália)

- Capitão: Yannick Noah

MUNDO

- Taylor Fritz (EUA)

- Alex de Minaur (Austrália)

- Francisco Cerundolo (Argentina)

- Alex Michelsen (EUA)

- João Fonseca (Brasil)

- Reilly Opelka (EUA)

- Capitão: Andre Agassi

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Mundial: Alison dos Santos se recupera e leva prata nos 400m com barreiras

Flamengo vence Illawarra Hawks e mantém chances na Copa Intercontinental de Basquete

Filipe Luís detona arbitragem de Flamengo e Estudiantes pela Libertadores: "Que não apite mais daqui para frente"

Laver Cup 2025: o que é, como funciona e por que é importante para João Fonseca

Quem vai ganhar a Bola de Ouro 2025? Veja os indicados

Chaveamento da Libertadores: veja como estão as quartas de final do torneio

Eliminação no Mundial expõe declínio do Brasil no vôlei masculino

Treinador questiona comprometimento de Alex Poatan antes de derrota para Ankalaev

Novorizontino tenta entrar no G-4 da Série B contra o apertado Athletic-MG

Polêmicas e hegemonia: veja curiosidades da Bola de Ouro

Analista aconselha Volkanovski a evitar revanche com Diego Lopes; entenda