Khellven sofre trauma no pé e vira desfalque no Palmeiras para enfrentar o Fortaleza

19/09/2025 19h38

O lateral direito Khellven virou desfalque no Palmeiras. Nesta sexta-feira, o clube informou que o jogador sofreu um trauma no pé durante a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na quarta-feira, pela ida das quartas da Libertadores, na Argentina.

No último treino antes de enfrentar o Fortaleza, Khellven permaneceu na Academia de Futebol sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Com isso, o camisa 12 não enfrenta o Leão e será reavaliado durante a semana para saber se fica à disposição para o jogo de volta da Libertadores, que acontece na quarta-feira.

Sendo assim, Giay deve retomar a posição e ser o titular contra o Leão em duelo que acontece neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Khellven foi o titular contra o River Plate, no Estádio Mâs Monumental, e disputou os 90 minutos. O atleta, porém, sofreu uma pancada e reclamou de dores após o compromisso e foi avaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance. Com a lesão, ele se junta a Paulinho no DM. O atacante vinha sendo a única baixa, enquanto se recupera de cirurgia na perna direita.

Os números de Khellven pelo Palmeiras

Khellven foi anunciado como reforço do Palmeiras em agosto. O jogador de 24 anos foi adquirido em definitivo do CSKA, da Rússia, e assinou um contrato com validade até julho de 2030. Em pouco mais de um mês no clube, o lateral disputou sete jogos, cinco como titular.

O atleta vinha de uma sequência de quatro jogos consecutivos entre os 11 iniciais. Em três deles disputou os 90 minutos.

