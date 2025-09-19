Topo

Esporte

Jogadores do Flamengo reclamam de interferência de quarto árbitro

Bruno Braz e Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

19/09/2025 01h51

Além da revolta com alguns lances ao longo da partida contra o Estudiantes (ARG), os jogadores do Flamengo reclamaram de uma suposta interferência do quarto árbitro, Jhon Ospina, em favor da equipe argentina na vitória do Rubro-Negro por 2 a 1, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O que aconteceu

A reclamação dos rubro-negros foi sobre um possível alerta que o colombiano teria dado tanto ao árbitro quanto ao banco do Estudiantes. A situação envolve um dos jogadores que já haviam recebido cartão amarelo. Foram advertidos, durante o jogo, Santiago Núñez, Facundo Farías e Alexis Castro.

Todo mundo escutou, eu falo espanhol. O quarto árbitro falando para o árbitro que o jogador deles (Estudiantes) já estava com o amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa
Viña, lateral esquerdo uruguaio, que estava no banco do Fla

Na zona mista após o jogo, Bruno Henrique também seguiu uma linha parecida, mas de acordo com o atacante, o alerta teria sido feito ao banco de reservas do time argentino.

Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta toma uma chegada dele e ele vai comunicar ao banco do Estudiantes falando que ele já tem cartão e que o próximo lance o juiz iria amarelar ele. E teve outros lances com ele também onde o juiz não amarelou
Bruno Henrique

Já o técnico Filipe Luís alegou que não tomou conhecimento do episódio. O treinador demonstrou mais revolta com a expulsão de Plata no segundo tempo.

Eu não escutei, sinceramente. O que aconteceu, eu não vi. Se isso aconteceu, não sei nem o que falar, eles têm que se explicar. Gostaria muito que saíssem para explicar como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador como ele teve de expulsar o Plata. Isso não sai da minha cabeça e eu gostaria muito que ele pudesse explicar
Filipe Luís

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Jogadores do Flamengo reclamam de interferência de quarto árbitro

Altitude atrapalhou São Paulo? Juca e Renan discordam

Arrogância e prepotência: Filipe Luís detona árbitro e espera desculpas

Renan: 'São Paulo pode fazer 3 no Morumbi, mas obrigação é problema'

Flamengo: Filipe Luís poderia ter evitado expulsão? Comentaristas debatem

Boto detona arbitragem contra Flamengo e fará representação: 'Escândalo'

Samuel Lino detona arbitragem em vitória magra do Flamengo: 'Erros cometidos nos prejudicaram'

Situação do Flamengo é pior que a do São Paulo? Juca e Fabíola divergem

Lino critica resultado de Fla x Estudiantes: 'Condicionado pela arbitragem'

"Resultado condicionado pela arbitragem", dispara Lino após empate do Flamengo

Flamengo toma gol após expulsão e abre vantagem mínima sobre o Estudiantes