Jogadores do Flamengo reclamam de interferência de quarto árbitro

Além da revolta com alguns lances ao longo da partida contra o Estudiantes (ARG), os jogadores do Flamengo reclamaram de uma suposta interferência do quarto árbitro, Jhon Ospina, em favor da equipe argentina na vitória do Rubro-Negro por 2 a 1, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O que aconteceu

A reclamação dos rubro-negros foi sobre um possível alerta que o colombiano teria dado tanto ao árbitro quanto ao banco do Estudiantes. A situação envolve um dos jogadores que já haviam recebido cartão amarelo. Foram advertidos, durante o jogo, Santiago Núñez, Facundo Farías e Alexis Castro.

Todo mundo escutou, eu falo espanhol. O quarto árbitro falando para o árbitro que o jogador deles (Estudiantes) já estava com o amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa

Viña, lateral esquerdo uruguaio, que estava no banco do Fla

Na zona mista após o jogo, Bruno Henrique também seguiu uma linha parecida, mas de acordo com o atacante, o alerta teria sido feito ao banco de reservas do time argentino.

Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta toma uma chegada dele e ele vai comunicar ao banco do Estudiantes falando que ele já tem cartão e que o próximo lance o juiz iria amarelar ele. E teve outros lances com ele também onde o juiz não amarelou

Bruno Henrique

Já o técnico Filipe Luís alegou que não tomou conhecimento do episódio. O treinador demonstrou mais revolta com a expulsão de Plata no segundo tempo.