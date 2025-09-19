Jogador com mais vitórias na Libertadores, Weverton celebra marca e busca mais uma taça com o Palmeiras

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra o River Plate, na Argentina, pela ida das quartas de final da Libertadores, foi ainda mais especial para o goleiro Weverton, que se isolou como o jogador com mais vitórias na história da competição continental.

Os números de Weverton na Libertadores

O arqueiro palmeirense, agora, tem 64 vitórias no torneio, ultrapassando o companheiro de posição Fábio, do Fluminense, que tem 63. O jogador do time carioca não disputou a Libertadores nesta temporada. Weverton também defende a marca de goleiro com mais jogos sem sofrer gols pelo torneio: com 52, seguido por Fábio, com 48, e pelo argentino Franco Armani, do River Plate, com 47.

"Ser o jogador com mais vitórias na história da Libertadores realmente é uma marca muito expressiva. Eu sou muito grato a Deus pelo talento que ele me deu de jogar futebol, pela oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras e de ter conquistado tantas vitórias e títulos", celebrou Weverton.

Goleiro busca 3ª taça da Libertadores

No Palmeiras desde 2018, Weverton busca seu terceiro título de Libertadores pelo clube. Ele foi titular nas outras duas edições em que o Verdão levantou a taça nos anos recentes: em 2020 e 2021. Com vantagem conquistada no primeiro jogo das quartas, o goleiro mira mais uma conquista vestindo a camisa do Verdão.

"As vitórias são muito importantes, mas acho que o que coroa são as conquistas. Ter vencido duas Libertadores fala muito de tudo que vivi nesses últimos anos aqui no Palmeiras e eu sou muito grato e muito feliz. O futebol é legal porque temos sempre a oportunidade de continuar vencendo, celebrando e trabalhando firme. São as renúncias, os sacrifícios que se faz todos os dias para jogar futebol para se manter em alto nível e a recompensa vem nas vitórias e nos títulos. Estou muito feliz por tudo que eu já vivi na história da Libertadores vestindo a camisa do Palmeiras e por tudo ainda que eu vou viver, com mais conquistas", seguiu Weverton.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras e River Plate voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira. O jogo de volta está marcado para acontecer no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). Antes disso, porém, o Verdão encara o Fortaleza, também em casa, às 21 horas deste sábado.

"Você faz grandes jogos na Libertadores e, três dias depois, já tem que competir de novo também em alto nível no Campeonato Brasileiro. Sabemos que é assim que funciona. É saber que a Libertadores nesse momento ficou para trás, o nosso trabalho já foi bem feito na Argentina e agora é pensar no Brasileiro, no Fortaleza, que é uma equipe que está com um treinador novo e buscando sair da fase difícil. A gente sabe quanto vai ser difícil, o quanto é uma equipe dura. Mas é esquecer a Libertadores e pensar no Brasileiro. Estamos na parte de cima e temos grandes pretensões", analisou Weverton.