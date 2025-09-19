UFC: Jean Silva recebe 30 dias de suspensão médica após derrota para Diego Lopes

No último sábado (13), na luta principal do Noche UFC, Jean Silva sofreu sua primeira derrota na organização ao ser nocauteado por Diego Lopes no segundo assalto. Após deixar o octógono com o rosto desfigurado, com direito a cortes, inchaços e sangramentos, 'Lord' levantou a curiosidade dos fãs sobre o tempo que ficaria afastado das competições. Ao que tudo indica, porém, o representante da 'Fighting Nerds' poderá voltar à ativa mais cedo do que o esperado, já que recebeu 30 dias de suspensão médica depois de ser avaliado após o combate.

Com um mês de gancho estabelecido, Jean provavelmente não sofreu nenhuma lesão de maior gravidade durante a luta, apesar dos inúmeros danos sofridos. Por sua vez, Diego Lopes, seu adversário e mais recente algoz, recebeu uma suspensão ainda mais branda, com somente sete dias de duração. A lista foi informada pelo Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas, órgão que regula os eventos esportivos da região, e divulgada pelo site 'MMA Junkie'.

De volta ainda em 2025?

Com um gancho de 30 dias, Jean, na teoria, poderia retomar às atividades a partir de meados de outubro. Esse prazo, apesar de apertado, abre margem para um eventual retorno de Lord ao UFC ainda nesta temporada. Vale ressaltar que os lutadores podem voltar a treinar ou competir antes do término do período de suspensão, desde que sejam reavaliados e liberados por um médico. Atento à isso, o 'Nerd' já estabeleceu as condições ideais para a próxima rodada: em dezembro e contra Yair Rodriguez, 'El Pantera'.

Esquadrão Brasileiro

Além de Jean e Diego, os demais brasileiros em ação no 'Noche UFC' também receberam seus respectivos ganchos. A maior suspensão do grupo foi designada para Diego Ferreira, que ficará de molho por dois meses após ser nocauteado por Alexander Hernandez. Único tupiniquim que venceu no card preliminar, Joaquim Silva, o 'Netto BJJ', recebeu uma suspensão médica de 30 dias.

O mesmo gancho de um mês foi designado para as duas mulheres brasileiras em ação no show: Amanda Lemos e Alice Pereira, que foram derrotadas na decisão dos juízes, respectivamente, por Tatiana Suarez e Montse Rendon. Por fim, Alessandro Costa, o 'Nono', também recebeu uma suspensão de 30 dias, mesmo lesionando o pé durante o combate contra Alden Coria.

Confira abaixo a lista completa de suspensões:

Alice Pereira: suspensa por dez dias

Montserrat Rendon: suspensa por um mês

Alessandro Costa: suspenso por 30 dias

Alden Coria: suspenso por dez dias

Zachary Reese: suspenso por sete dias

Sedriques Dumas: suspenso por tempo indeterminado

Luis Gurule: suspenso por 21 dias

Jesus Aguilar: suspenso por dez dias

Amanda Lemos: suspensa por 30 dias

Tatiana Suarez: suspensa por dez dias

Claudio Puelles: suspenso por dez dias

Joaquim Silva: suspenso por 30 dias

Jose Medina: suspenso por 45 dias

Dusko Todorovic: suspenso por tempo indeterminado

Quang Le: suspenso por 30 dias

Santiago Luna: suspenso por sete dias

Diego Ferreira: suspenso por 60 dias

Alexander Hernandez: suspenso por sete dias

Dustin Stoltzfus: suspenso por 60 dias

Kelvin Gastelum: suspenso por 30 dias

Jared Gordon: suspenso por 45 dias

Rafa Garcia: suspenso por dez dias

Rob Font: suspenso por 30 dias

David Martinez: suspenso por 30 dias

Jean Silva: suspenso por 30 dias

Diego Lopes: suspenso por sete dias

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok