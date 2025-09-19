Jean Silva manda recado para Diego Lopes e desafia top 3 para dezembro

Após um confronto marcado por intensas provocações e um desfecho explosivo, Jean Silva quebrou o silêncio nas redes sociais e reconheceu a atuação dominante de Diego Lopes no último sábado (13), durante a luta principal do Noche UFC, realizado em San Antonio (EUA). Representante da equipe 'Fighting Nerds', o catarinense foi nocauteado no segundo round, após semanas de 'trash talk' que apimentaram a rivalidade entre os compatriotas.

Conhecido pelo estilo provocador fora do octógono, Jean adotou um tom mais contido durante uma live transmitida em seu 'Instagram', na última quinta-feira (18), onde elogiou a performance do rival. Apesar da derrota, o peso-pena (66 kg) deixou claro que ainda tem planos ambiciosos na divisão. Sem esconder a confiança, garantiu que o duelo entre eles pode se repetir em breve.

"O Diego Lopes foi sinistro. Capitalizou, tirou onda... Agora, vou ficar quietinho e ouvir (risos). Mas pode apostar que nossos caminhos vão se cruzar mais cedo do que imaginam", afirmou o lutador.

Mexicano na mira

Enquanto aguarda uma possível revanche no futuro, o catarinense já tem outro nome na mira. Ele aproveitou a transmissão para lançar um desafio direto ao UFC: quer enfrentar o ex-campeão interino Yair Rodriguez ainda este ano.

"Quero o Yair Rodriguez em dezembro", disparou.

Com um cartel promissor e um perfil midiático que chama atenção, Lord, como é apelidado, busca se reposicionar após sua primeira derrota na organização. Já Lopes, embalado por mais uma vitória contundente, segue em ascensão meteórica na categoria até 66kg e se recolocou na rota do título mais uma vez.

