Internacional faz penúltimo treino antes de pegar o Grêmio no Brasileirão

19/09/2025 15h50

Nesta sexta-feira, o Internacional realizou o penúltimo treino antes do clássico diante do Grêmio, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o Gre-Nal número 448 e está marcado para domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Como foi o treino?

Os atletas começaram o treinamento com atividades físicas sem bola, mas já no gramado do CT Parque Gigante, com circuitos de corrida e deslocamento lateral. Em seguida, o técnico Roger Machado reuniu todo o elenco para trabalhos táticos.

O treinador dispõe de mais um dia de preparação, neste sábado, para fazer os últimos ajustes antes do clássico Gre-Nal.

Retorno importante

Para a partida, o lateral esquerdo Bernabei reforça a defesa colorada após cumprir suspensão na última rodada por acúmulo de cartões amarelos no Brasileirão.

Situação na temporada

A temporada do Internacional não é boa. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, o clube segue na disputa somente do Brasileirão. Na competição nacional, vem de uma derrota expressiva contra o Palmeiras por 4 a 1, e ocupa a 12ª posição na tabela, com 27 pontos conquistados.

O Grêmio, por sua vez, vem de uma derrota em casa para o Mirassol por 1 a 0, e completou três jogos sem vitória na competição. O Tricolor ocupa a 14ª posição na tabela, com 25 pontos conquistados.

