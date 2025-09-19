Hoffenheim x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste sábado, o Bayern de Munique visita o Hoffenheim, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. A bola vai rolar a partir das 10h30 (de Brasília), na PreZero Arena.
Onde assistir Hoffenheim x Bayern de Munique ao vivo?
TV fechada: SporTV
Como chega o Bayern de Munique?
Em cinco jogos disputados na temporada, o Bayern de Munique segue com 100% de aproveitamento. Na última quarta-feira, a equipe bateu o Chelsea, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, por 3 a 1, na Allianz Arena.
O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão, com nove pontos conquistados.
Como chega o Hoffenheim?
Por outro lado, o Hoffenheim tem duas vitórias e uma derrota nas três primeiras rodadas do Campeonato Alemão. No último sábado, a equipe bateu o Union Berlin, no Estádio An der Alten Forsterei, por 4 a 2.
O Hoffenheim ocupa a 6ª posição, com seis pontos.
Histórico de confrontos
O Bayern de Munique tem ampla vantagem no retrospecto geral, com 23 vitórias, contra apenas cinco do Hoffenheim. Além de sete empates.
Prováveis escalações
- Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari e Bernardo; Burguer, Avdullahu e Kramaric; Asllani, Lemperle e Touré
- Técnico: Christian Ilzer
Bayern de Munique: Neuer, Boey, Upamecano, Tha e Laimer; Goretzka e Kimmich; Gnabry, Diaz, Olise e Kane
- Técnico: Vincent Kompany
Ficha Técnica
Hoffenheim x Bayern de Munique
- Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)
- Data: Sábado, 20 de setembro de 2025
- Horário: 10h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Alemão - 4ª rodada
- Árbitro: Robert Hartmann
- Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
- VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP-VAR-Fifa)