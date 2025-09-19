Topo

Hoffenheim x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

19/09/2025 20h00

Neste sábado, o Bayern de Munique visita o Hoffenheim, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. A bola vai rolar a partir das 10h30 (de Brasília), na PreZero Arena.

Onde assistir Hoffenheim x Bayern de Munique ao vivo?

TV fechada: SporTV

Como chega o Bayern de Munique?

Em cinco jogos disputados na temporada, o Bayern de Munique segue com 100% de aproveitamento. Na última quarta-feira, a equipe bateu o Chelsea, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, por 3 a 1, na Allianz Arena.

O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão, com nove pontos conquistados.

Como chega o Hoffenheim?

Por outro lado, o Hoffenheim tem duas vitórias e uma derrota nas três primeiras rodadas do Campeonato Alemão. No último sábado, a equipe bateu o Union Berlin, no Estádio An der Alten Forsterei, por 4 a 2.

O Hoffenheim ocupa a 6ª posição, com seis pontos.

Histórico de confrontos

O Bayern de Munique tem ampla vantagem no retrospecto geral, com 23 vitórias, contra apenas cinco do Hoffenheim. Além de sete empates.

Prováveis escalações

  • Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari e Bernardo; Burguer, Avdullahu e Kramaric; Asllani, Lemperle e Touré

  • Técnico: Christian Ilzer

  • Bayern de Munique: Neuer, Boey, Upamecano, Tha e Laimer; Goretzka e Kimmich; Gnabry, Diaz, Olise e Kane

  • Técnico: Vincent Kompany

Ficha Técnica

Hoffenheim x Bayern de Munique

  • Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)

  • Data: Sábado, 20 de setembro de 2025

  • Horário: 10h30 (de Brasília)

  • Competição: Campeonato Alemão - 4ª rodada

  • Árbitro: Robert Hartmann

  • Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

  • VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP-VAR-Fifa)

