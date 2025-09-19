Hipismo: Stephan Barcha é vice-campeão do GP5, na França

A sexta-feira foi de grandes resultados para o Brasil no CSIO5 Longines League of Nations, no Polo Club Saint-Tropez, na França. Na principal disputa, o GP Groupe Nice Matin - Var Matin, a 1.60m, o cavaleiro olímpico e campeão pan-americano Stephan Barcha montando Dinozo Império Egípcio sagrou-se vice-campeão.

O GP contou com 49 conjuntos, entre os quais 13 habilitaram-se para a 2ª e decisiva volta com 308,8 mil euros (cerca 1,925 milhão de reais) em jogo.

Seis fecharam os dois percursos sem faltas. Stephan e Dinozo Império Egípcio voltaram a zerar a 2ª e decisiva volta, em 41s59. O campeão foi o cavaleiro norte-americano Karl Cook com Carcole de la Roque, 41s05. Enquanto a 3ª colocação coube à norte-americana Laura Kraut com Bisquetta, 41s76.

Mais cedo na primeira prova do dia, Stephan e seu cavalo mais uma vez fizeram jus à condição de reis da velocidade na prova Internacional Excellence Riviera, a 1.45m. A dupla zerou em 56s61, superando demais 80 concorrentes. A 2ª colocação foi da suíça Barbara Schnieper com Judy KM, seguida por Victor Bettendorf com Eytuka of Two Notes Z, representando Luxemburgo, respectivamente, em 58s69 e 59s05.

Na sequência, a dupla olímpica brasileira Pedro Veniss com Nimrod de Muze Império Egípcio garantiram o vice na prova Internacional Région Sud 5*, a 1.50m, direto ao cronômetro, sem faltas, em 66s89. A vitória ficou com o francês Olivier Perreau com Himalaya du Temple, percurso limpo, 66s47, entre um total de 44 conjuntos.