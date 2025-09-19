Topo

Esporte

Avancini disputa Mundial de Ciclismo de Estrada após adeus ao Mountain Bike

Henrique Avancini vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada - Fabio Piva
Henrique Avancini vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada Imagem: Fabio Piva
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

19/09/2025 14h23

Henrique Avancini vai disputar o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada. Bicampeão mundial na categoria Maratona do Mountain Bike, essa será a primeira vez que ele vai estar no torneio.

Essa é a maior oportunidade que eu tenho nessa tentativa nesse novo desafio no ciclismo de Estrada e para mim é extremamente importante que eu consiga desempenhar bem Henrique Avancini

Relacionadas

Ato pró-palestinos interrompe campeonato de ciclismo em Madri, na Espanha

Ciclismo de Potência dá as primeiras medalhas nos Jogos da Juventude 2025

Ciclista cinco vezes campeão olímpico relata luta contra vício em cocaína

A competição vai acontecer em Ruana, entre os dias 21 e 28 de setembro. O torneio, que vai ter a primeira edição em um país do continente africano, tem na programação provas das categorias Júnior, Sub-23 e Elite.

Avancini se aposentou do mountain bike em 2023, mas voltou à ativa em 2025, já no ciclismo de estrada.

"Estou muito animado com essa chance, pois tinha o desejo de representar o Brasil nesse Campeonato Mundial. O país acabou não se classificando via pontuação e a Confederação Brasileira (CBC) fez um pedido de wildcard, de convite, para que eu pudesse competir", disse.

"Isso traz ao país benefícios relacionados a escala de pontuação para o futuro, para o próximo ciclo olímpico. E eu realizo um objetivo pessoal de competir uma prova em alto nível", completou.

No período de preparação, o atleta passou quase três semanas realizando treinamentos na altitude. O percurso em Kigali, capital de Ruanda, tem 267,5 km e 5.475m de desnível acumulado. O país é apelidado de "terra das mil colinas".

Durante anos da minha carreira eu me preparei nas alturas da América, nos Andes ou principalmente nos Alpes Europeus, e dessa vez eu me preparei no Brasil, no Parque Nacional de Itatiaia. Fiquei hospedado lá por 17 dias, a 2.400 metros de altitude, realizando os treinamentos na região da Mantiqueira, principalmente, e no Vale Histórico. Foi um período bem produtivo

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Bortoleto critica desempenho do carro e revela preocupação para GP do Azerbaijão de F-1

Copete visita treino do Santos antes de San-São e projeta futuro como técnico

Portuguesas Luana Dourado e Alice Teotonio duelam na final Pro Júnior do Wahine: "Não tenho pressão"

Diretor do Fla vê arbitragem 'sem vergonha' e se preocupa com jogo de volta

São Paulo trabalha para ter Lucas e Oscar em decisão contra a LDU

Conmebol acata recurso do Flamengo, anula expulsão e Plata encara Estudiantes em La Plata

Neymar fica fora do treino e passa a ser dúvida do Santos para clássico com o São Paulo na Vila

Avancini disputa Mundial de Ciclismo de Estrada após adeus ao Mountain Bike

Hamilton mostra cautela após 1º treino com Ferrari no topo da F-1: 'Diria para não exagerarmos'

Destaque do Barcelona, Rashford é eleito o melhor da primeira rodada da Liga dos Campeões

Neymar não treina com elenco do Santos na Vila e vira dúvida para clássico