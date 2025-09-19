Avancini disputa Mundial de Ciclismo de Estrada após adeus ao Mountain Bike

Henrique Avancini vai disputar o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada. Bicampeão mundial na categoria Maratona do Mountain Bike, essa será a primeira vez que ele vai estar no torneio.

Essa é a maior oportunidade que eu tenho nessa tentativa nesse novo desafio no ciclismo de Estrada e para mim é extremamente importante que eu consiga desempenhar bem Henrique Avancini

A competição vai acontecer em Ruana, entre os dias 21 e 28 de setembro. O torneio, que vai ter a primeira edição em um país do continente africano, tem na programação provas das categorias Júnior, Sub-23 e Elite.

Avancini se aposentou do mountain bike em 2023, mas voltou à ativa em 2025, já no ciclismo de estrada.

"Estou muito animado com essa chance, pois tinha o desejo de representar o Brasil nesse Campeonato Mundial. O país acabou não se classificando via pontuação e a Confederação Brasileira (CBC) fez um pedido de wildcard, de convite, para que eu pudesse competir", disse.

"Isso traz ao país benefícios relacionados a escala de pontuação para o futuro, para o próximo ciclo olímpico. E eu realizo um objetivo pessoal de competir uma prova em alto nível", completou.

No período de preparação, o atleta passou quase três semanas realizando treinamentos na altitude. O percurso em Kigali, capital de Ruanda, tem 267,5 km e 5.475m de desnível acumulado. O país é apelidado de "terra das mil colinas".