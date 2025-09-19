Hamilton mostra cautela após 1º treino com Ferrari no topo da F-1: 'Diria para não exagerarmos'

Lewis Hamilton era uma mistura de sentimentos após fechar o segundo treino do dia para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 com a Ferrari no topo. Vivendo uma temporada caótica e de resultados ruins em sua estreia na escuderia italiana, o inglês não escondia o sorriso pela grande atividade em Baku, ao mesmo tempo em que tentava minimizar o feito e reduzir a euforia para a corrida de domingo.

O heptacampeão do mundo explicou que o trabalho dos mecânicos para ajustar os freios após um primeiro treino livre ruim, com batida e 13º posto, acabou sendo fundamental para fechar na frente na segunda atividade da sexta-feira, seguido pelo companheiro Charles Leclerc.

"Não foi tão positivo (no início). Eu diria que (o TL 1) foi um pouco caótico. Este é um circuito onde você precisa ter muita confiança nos freios, e eu tive alguns problemas com eles. Além disso, cada pista que visito é a primeira vez que piloto uma Ferrari, então me acostumar com isso não é fácil", admitiu Hamilton.

Antes de começar a elogiar a equipe. "Fizemos algumas mudanças antes do TL2 e os freios finalmente funcionaram perfeitamente. Consegui realmente obter grandes vantagens em termos de ganho de potência nos freios", avaliou. "Estou muito feliz em ver o progresso e isso só mostra a direção que estamos seguindo como equipe. Sou muito, muito grato pela paciência de todos e por todos se esforçarem tanto, porque estamos realmente começando a ver o progresso aparecer."

Não faz muito tempo, após mais um insucesso com a Ferrari, Hamilton disse que atrapalhava a equipe e deixou no ar a possibilidade de sair da escuderia. Foi demovido da ideia sob voto de confiança dos chefões e promessa de progresso no carro, o que começa a aparecer.

Vacinado por tudo de ruim que já passou na temporada, Hamilton prega cautela. "É só um dia de treino. Eu diria para não exagerarmos (na festa e na confiança)", pediu, ao mesmo tempo em que previu coisas boas pela frente.

"Só quero dizer que sou muito grato a todos que continuam se esforçando, ao apoio que tenho recebido de todos na fábrica, de todos aqui, à paciência, ao apoio, a cada fim de semana me incentivando... Aos caras da garagem, a toda a nossa equipe de marketing, eles realmente estão fazendo uma grande diferença. Então, Tifosi, nós estamos radiantes com sua energia na última corrida (em Monza) e espero levar essa energia durante todo o resto da temporada."

Leclerc também estava mais aliviado e satisfeito. "Foi bom (o dia). Acho que há muito mais potencial, principalmente vindo de mim. No geral, parecemos estar bem fortes, então está bom", disse.

O monegasco, contudo, voltou a elogiar a líder da temporada, a McLaren, ainda a grande favorita para a corrida. "Há um grande porém. Parece que a McLaren está em outro mundo, literalmente. Acho que as pessoas ficarão muito surpresas amanhã porque Lando (Norris) não terminou algumas voltas que foram muito, muito impressionantes. Duvido que estejamos brigando com eles, mas comparado aos outros, parece que estamos em uma boa posição."

O piloto mostrou sinceridade e ainda não vê a Ferrari brigando por vitórias na temporada da Fórmula 1. "Não acho que haja uma batalha pela vitória por enquanto, mas nunca diga nunca. Acho que em 2021 e em muitas classificatórias aqui, senti que não era possível, e no final, meio que conseguimos. Vou manter minhas esperanças altas, mas parece improvável."