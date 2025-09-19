Haaland se torna o jogador mais rápido a marcar 50 gols pela Liga dos Campeões

Nesta quinta-feira, Erling Haaland abriu o placar para o Manchester City na vitória sobre o Napoli por 2 a 0, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium. Com isso, o centroavante norueguês se tornou o jogador mais rápido a anotar 50 gols pela competição.

Haaland precisou de apenas 49 partidas para atingir a marca e superou o holandês Ruud Van Nistelrooy, que marcou 50 tentos em 62 jogos de Liga dos Campeões. Lionel Messi (66), Robert Lewandowski (77) e Kylian Mbappé (79) completam o top 5.

O norueguês marcou 27 gols na competição pelo Manchester City, 15 com a camisa do Borussia Dortmund e oito enquanto defendia o RB Salzburg.

Haaland quickest ever to 50 goals ?#UCL pic.twitter.com/razIQwamnW ? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2025

Manchester City x Napoli

No Etihad Stadium, aos dez minutos do segundo tempo, Haaland recebeu bom passe de Phil Foden, cabeceou para encobrir o goleiro e abriu o placar. Aos 19, Jérémy Doku recebeu de Reijnders, chutou rasteiro, no canto esquerdo de Milinkovic-Savic, e ampliou para o Manchester City.

Com o resultado, o clube inglês conquistou seus três primeiros pontos e ocupa a nona posição. O Napoli, por sua vez, permanece zerado, no 32º lugar.

Além disso, com gol anotado, Haaland chegou ao sexto tento na temporada, em apenas cinco jogos disputados.

Calendário do Manchester City

Arsenal x Manchester City - quinta rodada do Campeonato Inglês

- quinta rodada do Campeonato Inglês Data e hora : 21 de setembro (domingo), às 12h30 (de Brasília)

: 21 de setembro (domingo), às 12h30 (de Brasília) Local: Emirates Stadium

Posições na tabela