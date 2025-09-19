Topo

Haaland se torna o jogador mais rápido a marcar 50 gols pela Liga dos Campeões

19/09/2025 15h41

Nesta quinta-feira, Erling Haaland abriu o placar para o Manchester City na vitória sobre o Napoli por 2 a 0, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, no Etihad Stadium. Com isso, o centroavante norueguês se tornou o jogador mais rápido a anotar 50 gols pela competição.

Haaland precisou de apenas 49 partidas para atingir a marca e superou o holandês Ruud Van Nistelrooy, que marcou 50 tentos em 62 jogos de Liga dos Campeões. Lionel Messi (66), Robert Lewandowski (77) e Kylian Mbappé (79) completam o top 5.

O norueguês marcou 27 gols na competição pelo Manchester City, 15 com a camisa do Borussia Dortmund e oito enquanto defendia o RB Salzburg.

Manchester City x Napoli

No Etihad Stadium, aos dez minutos do segundo tempo, Haaland recebeu bom passe de Phil Foden, cabeceou para encobrir o goleiro e abriu o placar. Aos 19, Jérémy Doku recebeu de Reijnders, chutou rasteiro, no canto esquerdo de Milinkovic-Savic, e ampliou para o Manchester City.

Com o resultado, o clube inglês conquistou seus três primeiros pontos e ocupa a nona posição. O Napoli, por sua vez, permanece zerado, no 32º lugar.

Além disso, com gol anotado, Haaland chegou ao sexto tento na temporada, em apenas cinco jogos disputados.

Calendário do Manchester City

  • Arsenal x Manchester City - quinta rodada do Campeonato Inglês

  • Data e hora: 21 de setembro (domingo), às 12h30 (de Brasília)

  • Local: Emirates Stadium

Posições na tabela

  • Manchester City: 8ª posição, com seis pontos conquistados em quatro jogos

  • Arsenal: vice-liderança, com nove pontos conquistados em quatro jogos

