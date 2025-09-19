Topo

Esporte

Goiás x Paysandu: onde assistir, horário e escalações do duelo pela Série B

19/09/2025 20h00

Goiás e Paysandu se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), na Serrinha, pela 27ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.

Onde assistir Goiás x Paysandu ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como chega o Goiás para o confronto

O AGoiás ocupa a vice-liderança, com 45 pontos. O time soma 13 vitórias, seis empates e sete derrotas, e tenta assumir a ponta da tabela.

Como chega o Paysandu para o confronto

Já o Paysandu é o último colocado, com 22 pontos em 26 jogos (quatro vitórias, dez empates e 12 derrotas). No primeiro turno, os times empataram em 0 a 0.

Histórico do confronto

As equipes já se enfrentaram 27 vezes na história. O Esmeraldino leva vantagem, com 12 vitórias, contra 4 do Paysandu, além de 11 empates.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade; Rafael Gava, Lucas Lovat (Willian Lepo) e Jajá

Técnico: Vagner Mancini

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Bryan; André Lima, Marlon e Martínez; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi

Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

  • Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Anne Kesy Gomes de Sá

  • VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Ficha técnica de Goiás x Paysandu

Confronto: Goiás x Paysandu
Competição: Série B - 27ª rodada
Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Serrinha - Goiânia (GO)
Transmissão: Disney+

