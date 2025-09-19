Goiás x Paysandu: onde assistir, horário e escalações do duelo pela Série B
Goiás e Paysandu se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), na Serrinha, pela 27ª rodada da Série B.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e dados do confronto.
Onde assistir Goiás x Paysandu ao vivo?
Streaming: Disney+
Como chega o Goiás para o confronto
O AGoiás ocupa a vice-liderança, com 45 pontos. O time soma 13 vitórias, seis empates e sete derrotas, e tenta assumir a ponta da tabela.
Como chega o Paysandu para o confronto
Já o Paysandu é o último colocado, com 22 pontos em 26 jogos (quatro vitórias, dez empates e 12 derrotas). No primeiro turno, os times empataram em 0 a 0.
Histórico do confronto
As equipes já se enfrentaram 27 vezes na história. O Esmeraldino leva vantagem, com 12 vitórias, contra 4 do Paysandu, além de 11 empates.
Prováveis escalações
Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade; Rafael Gava, Lucas Lovat (Willian Lepo) e Jajá
Técnico: Vagner Mancini
Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Bryan; André Lima, Marlon e Martínez; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Rossi
Técnico: Márcio Fernandes
Arbitragem
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Anne Kesy Gomes de Sá
VAR: Rodrigo Nunes de Sá
Ficha técnica de Goiás x Paysandu
Confronto: Goiás x Paysandu
Competição: Série B - 27ª rodada
Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 16h (de Brasília)
Local: Serrinha - Goiânia (GO)
Transmissão: Disney+