Giro europeu: Lyon bate o Angers e dorme na vice-liderança do Campeonato Francês

O Lyon recebeu o Angers, nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Francês, no Parc Olympique Lyonnais. O time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Tanner Tessmann.

Situação da tabela

Com o resultado, o Lyon foi aos 12 pontos e vai dormir na vice-liderança do Campeonato Francês, com dois pontos a mais que o Lille, que entra em campo neste sábado. Por outro lado, o Angers permanece com cinco pontos somados e fica na 12ª colocação.

VICTOIRE ! ?? Nos Gones remportent les 3 points ? La patience a fini par payer ! Bravo messieurs#OLSCO | 1-0 pic.twitter.com/RwsSnstZPZ ? Olympique Lyonnais (@OL) September 19, 2025

? Resumo do jogo

?? LYON 1 x 0 ANGERS ?

? Competição: Campeonato Francês - quinta rodada



?? Local: Parc Olympique Lyonnais, Lyon (França)



? Data: 19 de setembro de 2025 (sexta-feira)



? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gol

? Tanner Tessmann, aos 20? do 2ºT (Lyon)

Como foi o jogo

O Lyon marcou o gol da vitória apenas aos 20 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Adam Karabec, Martín Satriano cabeceou e obrigou o goleiro Hervé Koffi a fazer uma grande defesa. No rebote, Tanner Tessmann mandou para o fundo das redes.

Próximos jogos

Lyon:

Enfrenta o Utrecht na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada da Liga Europa, no Estádio Galgenwaard

Angers:

Joga contra o Brest no dia 28 de setembro (domingo), às 12h15, pela sexta rodada do Campeonato Francês, no Estádio Jean Bouin

Campeonato Italiano

Ainda nesta sexta-feira, o Lecce perdeu para o Cagliari, de virada, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, por 2 a 1, no Estádio Via del Mare. Tiago Gabriel abriu o placar, mas Andrea Belotti marcou duas vezes para garantir a vitória dos visitantes.

Com isso, o Lecce seguiu na lanterna da competição, com um ponto somado. Por outro lado, o Cagliari subiu para a 4ª posição, com sete pontos.

Campeonato Alemão

Na Alemanha, o Stuttgart bateu o St. Pauli, pela quarta rodada do Campeonato Alemão, por 2 a 0, na Mercedes-Benz Arena. Ermedin Demirovic e Bilal El Khannouss marcaram os gols da vitória da equipe.

Assim, o Stuttgart alcançou a 7ª posição, com seis pontos. Por outro lado, o St. Pauli ficou na 4ª colocação, com sete pontos somados.