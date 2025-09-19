Giro europeu: Lyon bate o Angers e dorme na vice-liderança do Campeonato Francês
O Lyon recebeu o Angers, nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Francês, no Parc Olympique Lyonnais. O time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Tanner Tessmann.
Situação da tabela
Com o resultado, o Lyon foi aos 12 pontos e vai dormir na vice-liderança do Campeonato Francês, com dois pontos a mais que o Lille, que entra em campo neste sábado. Por outro lado, o Angers permanece com cinco pontos somados e fica na 12ª colocação.
? Resumo do jogo
?? LYON 1 x 0 ANGERS ?
? Competição: Campeonato Francês - quinta rodada
?? Local: Parc Olympique Lyonnais, Lyon (França)
? Data: 19 de setembro de 2025 (sexta-feira)
? Horário: 15h45 (de Brasília)
Gol
- ? Tanner Tessmann, aos 20? do 2ºT (Lyon)
Como foi o jogo
O Lyon marcou o gol da vitória apenas aos 20 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Adam Karabec, Martín Satriano cabeceou e obrigou o goleiro Hervé Koffi a fazer uma grande defesa. No rebote, Tanner Tessmann mandou para o fundo das redes.
Próximos jogos
Lyon:
- Enfrenta o Utrecht na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada da Liga Europa, no Estádio Galgenwaard
Angers:
- Joga contra o Brest no dia 28 de setembro (domingo), às 12h15, pela sexta rodada do Campeonato Francês, no Estádio Jean Bouin
Campeonato Italiano
Ainda nesta sexta-feira, o Lecce perdeu para o Cagliari, de virada, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, por 2 a 1, no Estádio Via del Mare. Tiago Gabriel abriu o placar, mas Andrea Belotti marcou duas vezes para garantir a vitória dos visitantes.
Com isso, o Lecce seguiu na lanterna da competição, com um ponto somado. Por outro lado, o Cagliari subiu para a 4ª posição, com sete pontos.
Campeonato Alemão
Na Alemanha, o Stuttgart bateu o St. Pauli, pela quarta rodada do Campeonato Alemão, por 2 a 0, na Mercedes-Benz Arena. Ermedin Demirovic e Bilal El Khannouss marcaram os gols da vitória da equipe.
Assim, o Stuttgart alcançou a 7ª posição, com seis pontos. Por outro lado, o St. Pauli ficou na 4ª colocação, com sete pontos somados.