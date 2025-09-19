Fraude? Mayweather processa concessionária de carros após compra de R$ 12 milhões
Floyd Mayweather foi, durante anos, independentemente do esporte, um dos atletas mais bem pagos do mundo. Não à toa, o pugilista adotou a alcunha de 'Money', por seu estilo extravagante nas compras de artigos e personalidade arrojada nos ringues. Tal estilo de vida, entretanto, levou o astro do boxe diretamente para a Justiça nesta semana. Após adquirir quatro carros de luxo por 2,25 milhões de dólares (cerca de R$ 12 milhões), o americano processou a concessionária responsável pelo negócio, alegando possível fraude e conduta maliciosa, entre outras acusações.
Em entrevista ao site 'TMZ Sports', Mayweather explicou que adquiriu quatro carros de luxo para reforçar a já encorpada frota de veículos de alto rendimento em suas residências. Entretanto, o acordo com a 'Vegas Auto Gallery', sediada em Las Vegas (EUA), não transcorreu como o pugilista esperava. Sendo assim, Floyd entrou oficialmente com uma ação judicial (veja abaixo ou clique aqui) contra a concessionária na última quinta-feira (18).
Entenda o caso
Em julho deste ano, Floyd efetuou a compra de quatro carros de luxo por pouco mais de 2 milhões de dólares. Em seguida, insatisfeito com o acordo, o astro do boxe optou por devolver os veículos. A concessionária, entretanto, só aceitou três dos quatro de volta. Atento à postura da empresa, Mayweather decidiu ir atrás de detalhes do quarto carro, um 'Mercedes Maybach G650 Landaulet', modelo 2018.
Depois que sua equipe investigou, o pugilista descobriu que o veículo em questão estava envolvido em um processo judicial, tinha peças modificadas, e que o vendedor também havia mentido o preço pelo qual o carro foi adquirido pela concessionária. Para piorar a situação, o time jurídico de Floyd ainda constatou que o 'Mercedes Maybach G650 Landaulet', modelo 2018, estava sem condições de ser utilizado na rua, visto que não possuía certificados de registro, inspeção, hodômetro, dentre outros detalhes relevantes, inclusive, para a legalidade da venda.
Sendo assim, dado o contexto, a equipe jurídica de Maytwather descreveu as "práticas comerciais" da concessionária como "fraudulentas, intencionais e maliciosas". Agora, com o caso oficialmente na Justiça, Floyd, dono de uma fortuna estimada em mais de um bilhão de dólares, busca direito a indenização.
"Acho que ele (vendedor) levou (três) carros de volta, mas esse carro específico ele não quis aceitar de volta, que era o 'Maybach Landolet'. Não queria levá-lo de volta. Então pedi para que minha equipe e meus sócios fizessem o dever de casa nesse carro. Descobrimos que o carro estava em um processo judicial e que algumas peças haviam sido trocadas. Ele me cobrou 1,2 milhão de dólares. Disse que pagou 1,1 milhão. Eu aceitei. Mas aí fiz minha pesquisa e descobri que ele só pagou, salvo engano, 728 mil pelo carro. Então ele me roubou mais de meio milhão de dólares. Só quero ser tratado de forma justa", frisou Floyd, ao 'TMZ Sports'.
Luta contra Mike Tyson
Aos 48 anos de idade, Mayweather já se aposentou do boxe profissional. Mas isso não quer dizer que sua trajetória nos ringues acabou. Muito pelo contrário. Para se manter ativo, 'Money' vem disputando lutas de exibição. A próxima delas talvez seja a mais aguardada de todas. Afinal de contas, Floyd anunciou que medirá forças contra a lenda da modalidade Mike Tyson. A disputa contra 'Iron', porém, apesar de apalavrada entre as partes, ainda não conta com data ou local definidos.
