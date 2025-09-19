Fluminense tenta quebrar jejum contra o Vitória no Barradão

O Fluminense entra em campo neste sábado pelo Brasileirão 2025, às 16h, no Barradão, com a missão de encerrar um incômodo jejum diante do Vitória. A equipe carioca não vence o rival baiano desde maio de 2018, quando triunfou por 2 a 1 fora de casa. Desde então, foram 4 jogos sem vitória tricolor.

Histórico recente favorece o Vitória

Nos últimos 10 confrontos entre os clubes, o Vitória venceu 3 vezes, houve 5 empates e o Fluminense venceu apenas 2. O retrospecto mostra equilíbrio, mas com leve vantagem para os baianos, que jogam em casa e buscam se afastar da zona de rebaixamento.

Situação na tabela

Na classificação do Brasileirão, o Fluminense ocupa a 10ª posição, com 28 pontos, enquanto o Vitória aparece em 17º, com 22 pontos, lutando para sair do Z4. O duelo é importante para ambos: o Tricolor quer se aproximar do G6, e o Rubro-Negro precisa pontuar para respirar na competição.

Curiosidade: Pedro estava lá

Na última vitória do Fluminense sobre o Vitória, em 2018, o atacante Pedro, hoje ídolo do Flamengo, ainda defendia o clube das Laranjeiras. Segundo dados da SofaScore, ele foi o melhor em campo, apesar de não ter balançado as redes - deu assistência para um dos gols.