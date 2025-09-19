Fluminense encerra preparação para duelo com o Vitória no Brasileirão

Nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Vitória, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Revés na Sul-Americana

Este foi o segundo treino do time comandado por Renato Gaúcho após a derrota por 1 a 0 para o Lanús, da Argentina. O resultado deixou o Tricolor das Laranjeiras em desvantagem para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação à semifinal.

Último treino e vamos pra Salvador! Amanhã tem Flu pelo @Brasileirao! ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/6qj2KMiZCZ ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 19, 2025

Situação no Brasileiro

No Brasileirão, o clube não vence há três partidas e precisa dar uma resposta ao torcedor, diante do Vitória. Porém, deve poupar seus principais jogadores, pois foram utilizados no meio da semana.

O Tricolor carioca se encontra em décimo na tabela, com 28 pontos conquistados. Por outro lado, o Vitória é o 17º, com 22 somados, e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Fortaleza.

Ainda nesta tarde, a delegação Tricolor embarca rumo a Salvador, onde ficará hospedada para a partida do Brasileirão.