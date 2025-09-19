Topo

Esporte

Fluminense encerra preparação para duelo com o Vitória no Brasileirão

19/09/2025 15h54

Nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Vitória, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado, às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Revés na Sul-Americana

Este foi o segundo treino do time comandado por Renato Gaúcho após a derrota por 1 a 0 para o Lanús, da Argentina. O resultado deixou o Tricolor das Laranjeiras em desvantagem para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, precisando vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação à semifinal.

Situação no Brasileiro

No Brasileirão, o clube não vence há três partidas e precisa dar uma resposta ao torcedor, diante do Vitória. Porém, deve poupar seus principais jogadores, pois foram utilizados no meio da semana.

O Tricolor carioca se encontra em décimo na tabela, com 28 pontos conquistados. Por outro lado, o Vitória é o 17º, com 22 somados, e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Fortaleza.

Ainda nesta tarde, a delegação Tricolor embarca rumo a Salvador, onde ficará hospedada para a partida do Brasileirão.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Campeão mundial em 2014 e presente nos 7 a 1 sobre Brasil, alemão Boateng anuncia aposentadoria

Corinthians faz penúltimo treino e deve ter retorno contra o Sport; veja provável escalação

Vasco treina com foco no clássico diante do Flamengo pelo Brasileirão

Fluminense encerra preparação para duelo com o Vitória no Brasileirão

Internacional faz penúltimo treino antes de pegar o Grêmio no Brasileirão

Brazão ganha máscara para usar em treinos e jogos do Santos

Rio Ladies Open confirma as presenças de Laura Pigossi e Carol Meligeni

Haaland se torna o jogador mais rápido a marcar 50 gols pela Liga dos Campeões

Conmebol retira punição de Gonzalo Plata, do Flamengo

Com gol de Luighi, Palmeiras vence o Referência e abre vantagem nas oitavas do Paulista sub-20

Bortoleto critica desempenho do carro e revela preocupação para GP do Azerbaijão de F-1