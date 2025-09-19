Fluminense anuncia renovação de contrato com o lateral direito Guga

Nesta sexta-feira, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com o lateral direito Guga. O jogador assinou novo vínculo até dezembro de 2029.

"É motivo de muita alegria e gratidão. Eu me sinto muito honrado de vestir essa camisa, de poder renovar e seguir no Fluminense, um lugar onde me sinto muito feliz. Espero conquistar mais títulos e colocar ainda mais meu nome na história desse clube", disse o jogador.

RENOVADO! O lateral Guga estende seu vínculo com o #TimeDeGuerreiros até dezembro de 2029. Seguimos por mais, Guerreiro! ?? Saiba mais >> https://t.co/LAtUPwQywc pic.twitter.com/HEyKLuuuNA ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 19, 2025

Desde que chegou ao clube, em 2023, Guga atuou em 101 partidas, balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com oito assistências. Pelo Fluminense, conquistou os títulos da Conmebol Libertadores, do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara e da Conmebol Recopa.

Apesar de não ser titular absoluto na posição, é um jogador muito utilizado pelo técnico Renato Gaúcho. Nesta temporada, Guga participou de 35 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

Carreira

Guga começou sua carreira profissional no Avaí, onde ficou um ano antes de se transferir ao Atlético-MG. Antes de chegar ao Fluminense, permaneceu por três anos no Galo e conquistou três títulos: Copa do Brasil, Brasileirão e Supercopa.