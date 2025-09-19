Topo

Esporte

Fluminense anuncia renovação de contrato com o lateral direito Guga

19/09/2025 19h09

Nesta sexta-feira, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com o lateral direito Guga. O jogador assinou novo vínculo até dezembro de 2029.

"É motivo de muita alegria e gratidão. Eu me sinto muito honrado de vestir essa camisa, de poder renovar e seguir no Fluminense, um lugar onde me sinto muito feliz. Espero conquistar mais títulos e colocar ainda mais meu nome na história desse clube", disse o jogador.

Desde que chegou ao clube, em 2023, Guga atuou em 101 partidas, balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com oito assistências. Pelo Fluminense, conquistou os títulos da Conmebol Libertadores, do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara e da Conmebol Recopa.

Apesar de não ser titular absoluto na posição, é um jogador muito utilizado pelo técnico Renato Gaúcho. Nesta temporada, Guga participou de 35 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

Carreira

Guga começou sua carreira profissional no Avaí, onde ficou um ano antes de se transferir ao Atlético-MG. Antes de chegar ao Fluminense, permaneceu por três anos no Galo e conquistou três títulos: Copa do Brasil, Brasileirão e Supercopa.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Com desfalque, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Fortaleza; veja provável escalação

Manchester United x Chelsea pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Liverpool x Everton pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Vitória x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Luna Hardman detalha recuperação, se surpreende com semi e leva Wahine com leveza: "Fazendo o que amo"

Remo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Ceará x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Corinthians x Santos: veja onde assistir ao clássico pelo Paulista feminino

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Avaí x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Hoffenheim x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações