Flamengo vence Illawarra Hawks e mantém chances na Copa Intercontinental de Basquete

19/09/2025 09h17

O Flamengo conquistou uma vitória emocionante na prorrogação sobre o Illawarra Hawks, da Austrália, por 84 a 82, pela Copa Intercontinental de Basquete 2025. A partida - disputada nesta sexta-feira em Cingapura - foi decidida nos segundos finais com uma cesta de Alexey.

Aliás, Alexey terminou a partida como destaque flamenguista nas estatísticas. O armador marcou 24 pontos, além de pegar 9 rebotes e distribuir 8 assistências.

Como foi o jogo

O time australiano começou melhor, mas o Flamengo se ajustou em quadra e virou com bolas de três, fechando o primeiro período com vantagem de 20 a 13. Na sequência, a equipe adversária reagiu, apertou a defesa e foi para o intervalo na frente: 31 a 28.

No segundo tempo, o Flamengo contou com a dupla Gui Deodato e Kayo Gonçalves para retomar a liderança: 53 a 50 ao fim do terceiro período. Na parte final do jogo, o equilíbrio seguiu em quadra, e o time carioca conseguiu levar a partida para a prorrogação com uma bola de três de Alexey, empatando o placar por 73 a 73.

O tempo extra manteve o equilíbrio entre as equipes, mas o Flamengo teve a inspiração de Alexey, que fez a cesta decisiva nos segundos finais em uma infiltração, garantindo a vitória por 84 a 82.

Situação do grupo

Apesar do resultado positivo, o Flamengo ainda depende de uma combinação de resultados para avançar à próxima fase. Na estreia, o time brasileiro foi derrotado pelo G League United, equipe formada por jogadores da Liga de Desenvolvimento da NBA.

Para se classificar, o Flamengo precisa que, na última rodada da fase de grupos, o Illawarra Hawks derrote o G League United, criando o cenário necessário para a equipe carioca seguir viva na competição.

