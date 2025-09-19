Topo

Esporte

Mauro Cezar: Flamengo vai pedir a anulação do cartão para Plata

do UOL

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 11h01

O Flamengo vai recorrer à Conmebol pedindo a anulação do cartão vermelho de Gonzalo Plata na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes na Libertadores, informa Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

A expulsão de Plata, aos 37 minutos do segundo tempo, aconteceu após o atacante receber o segundo cartão amarelo em lance polêmico. O Rubro-Negro sustenta que o equatoriano foi atingido e sofreu falta, mas acabou punido pelo árbitro colombiano Andrés Rojas.

O Flamengo vai pedir a anulação do cartão para Gonzalo Plata na partida contra o Estudiantes pela Libertadores.Mauro Cezar Pereira

O colunista destaca que o Flamengo vai se basear em precedentes como a expulsão de Dedé, do Cruzeiro, revertida pela Conmebol em 2018. Segundo ele, há jurisprudência para o pedido.

O Flamengo vai recorrer alegando que há inclusive jurisprudência. Romagnoli, pelo San Lorenzo, contra o Cruzeiro em 2014, e em 2018, Dedé, pelo Cruzeiro contra o Boca, tiveram expulsões anuladas por erros de arbitragem que os vídeos mostraram que os árbitros erraram. Naquela época não tinha VAR, agora tem VAR. Então, é indesculpável essa arbitragem, não tem explicação. Mauro Cezar Pereira

A ausência de Plata pode pesar no jogo de volta na Argentina, o que torna o recurso estratégico para o Flamengo. O atacante deu a assistência para o gol de Pedro contra o Estudiantes e é um dos motores da marcação por pressão de Filipe Luís.

