Flamengo vai até a Conmebol por anulação de vermelho de Plata e se inspira em caso com o Cruzeiro

O Flamengo irá recorrer do cartão vermelho aplicado para Gonzalo Plata, no duelo contra o Estudiantes-ARG, nesta quinta, pela Libertadores. O clube rubro-negro enxerga um erro da arbitragem de Andres Rojas, muito contestado por Filipe Luís na entrevista após o duelo no Maracanã.

Para isso, o Flamengo irá se apoiar em um caso envolvendo o Cruzeiro, em 2018. Internamente, o clube vê uma brecha para mudar a decisão do árbitro colombiano Andres Rojas. Na Libertadores daquele ano, também pelas quartas de final, a entidade anulou uma expulsão do ex-zagueiro Dedé, em uma decisão contestável do então juiz paraguaio Éber Aquino.

A informação sobre a decisão do Flamengo de recorrer do cartão de Plata foi divulgada inicialmente pelo GE.

VITÓRIA DO FLAMENGOOOO! O MENGÃO DERROTA O ESTUDIANTES POR 2 A 1, COM GOLS DE PEDRO E VARELA E SAI NA FRENTE NA PRIMEIRA PARTIDA DAS QUARTAS DA LIBERTADORES! #FimDeJogo #FLAxEST pic.twitter.com/lZNT0baY6H ? Flamengo (@Flamengo) September 19, 2025

Como foi o lance

de Dedé

Naquela oportunidade, Dedé levou o cartão vermelho direto aos 31 minutos do segundo tempo, após um choque de cabeça com o goleiro Andrada. Após o lance, Éber Aquino se aproximou do arqueiro e viu sangue na boca dele. O árbitro foi chamado ao VAR e decidiu por expulsar o zagueiro brasileiro.

Então presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá foi à sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, para solicitar o cancelamento da suspensão de Dedé. A Raposa ainda contou com o apoio da CBF, que também enviou um ofício com o mesmo pedido.

Por fim, o cartão para Dedé foi anulado e o atleta jogou a partida de volta, no Mineirão. Porém, quem saiu classificado foi o Boca Juniors, após um empate em 1 a 1.