Topo

Esporte

Flamengo vai até a Conmebol por anulação de vermelho de Plata e se inspira em caso com o Cruzeiro

19/09/2025 09h56

O Flamengo irá recorrer do cartão vermelho aplicado para Gonzalo Plata, no duelo contra o Estudiantes-ARG, nesta quinta, pela Libertadores. O clube rubro-negro enxerga um erro da arbitragem de Andres Rojas, muito contestado por Filipe Luís na entrevista após o duelo no Maracanã. 

Para isso, o Flamengo irá se apoiar em um caso envolvendo o Cruzeiro, em 2018. Internamente, o clube vê uma brecha para mudar a decisão do árbitro colombiano Andres Rojas. Na Libertadores daquele ano, também pelas quartas de final, a entidade anulou uma expulsão do ex-zagueiro Dedé, em uma decisão contestável do então juiz paraguaio Éber Aquino. 

A informação sobre a decisão do Flamengo de recorrer do cartão de Plata foi divulgada inicialmente pelo GE. 

Como foi o lance de Dedé

Naquela oportunidade, Dedé levou o cartão vermelho direto aos 31 minutos do segundo tempo, após um choque de cabeça com o goleiro Andrada. Após o lance, Éber Aquino se aproximou do arqueiro e viu sangue na boca dele. O árbitro foi chamado ao VAR e decidiu por expulsar o zagueiro brasileiro. 

Então presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá foi à sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, para solicitar o cancelamento da suspensão de Dedé. A Raposa ainda contou com o apoio da CBF, que também enviou um ofício com o mesmo pedido. 

Por fim, o cartão para Dedé foi anulado e o atleta jogou a partida de volta, no Mineirão. Porém, quem saiu classificado foi o Boca Juniors, após um empate em 1 a 1. 

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Piu sente gosto do ouro por minutos em final confusa e fica com a prata no Mundial de Atletismo

Santos assina primeiro contrato profissional com David Nogueira

Filho de Rampage, ex-campeão do UFC, é preso por agredir lutador inconsciente

Flamengo vai até a Conmebol por anulação de vermelho de Plata e se inspira em caso com o Cruzeiro

Alison dos Santos é prata nos 400m com barreiras em Mundial; campeão olímpico Benjamin fica com título

Mundial: Piu sente gostinho do ouro, mas leva prata nos 400m com barreiras

Veja fotos dos treinos livres da F1 para o GP do Azerbaijão

Mundial de Atletismo: Alison dos Santos conquista o ouro nos 400m com barreiras

Flamengo vence Illawarra Hawks e mantém chances na Copa Intercontinental de Basquete

Filipe Luís detona arbitragem de Flamengo e Estudiantes pela Libertadores: "Que não apite mais daqui para frente"

Laver Cup 2025: o que é, como funciona e por que é importante para João Fonseca