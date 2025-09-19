Flamengo: Filipe Luís poderia ter evitado expulsão? Comentaristas debatem

A expulsão de Gonzalo Plata, do Flamengo, no fim da partida contra o Estudiantes (ARG), poderia ser evitada por Filipe Luís? No Fim de Papo, Fabíola Andrade e Renan Teixeira debateram o tema.

O Flamengo abriu dois gols de vantagem com menos de 10 minutos de partida, mas viu os argentinos descontarem nos acréscimos da segunda etapa, após o atacante equatoriano ser expulso - aos 37 minutos.

Renan: Erro de Filipe Luís vai incomodá-lo

Se eu fosse o diretor de futebol, o Boto, eu chegaria no Filipe Luís e cobraria: 'Por que você não tirou o Plata?' Se é um outro time, ele pode dizer que não tem opção, mas ele tem um monte de jogador. Isso deixa cada vez pior.

O Filipe Luís é muito autocrítico e com certeza vai pensar nisso à noite, que deveria ter tirado o Plata, não corrido o risco e tomado o gol que vai tornar a vida do Flamengo um inferno em La Plata.

Renan Teixeira

Fabiola: Problema foi não fazer o terceiro gol

Eu não acho que o Filipe Luís errou. Eu deixaria o Plata em campo até o final. Sem a palhaçada da expulsão. O Estudiantes não fez cócegas no Flamengo. [...] A culpa de ter sido 2 a 1, além do árbitro, que foi decisivo, é de não ter feito o terceiro.

Fabiola Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.