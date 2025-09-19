Topo

Esporte

Fla confirma que irá recorrer de suspensão de Plata: 'Condução tendenciosa'

do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

19/09/2025 13h06

Em nota oficial, o Flamengo confirmou que irá recorrer, na Conmebol, da suspensão do atacante Plata, que recebeu o segundo cartão amarelo em lance polêmico ontem, na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes (ARG), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

'Decisões que extrapolam o limite do erro humano'

No comunicado, o Rubro-Negro faz duras críticas ao desempenho da arbitragem colombiana. O clube diz que foram "decisões que extrapolam o limite do erro humano" e que houve uma "condução tendenciosa".

O Fla enfatiza que o cancelamento da suspensão de Plata precisa ser feito já para a partida de volta, marcada para o próximo dia 25, em La Plata (ARG).

Mais cedo, a Conmebol admitiu que a arbitragem errou no lance. Já no diálogo do VAR divulgado, a cabine afirma que não pode interferir na situação em função dos protocolos estabelecidos pela Fifa neste tipo de caso.

Confira a íntegra da nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público comunicar que tomará providências junto à CONMEBOL sobre a atuação da arbitragem na partida contra o Estudiantes de La Plata, disputada nesta quinta-feira, pela CONMEBOL Libertadores. O que se viu em campo, protagonizado pelo árbitro colombiano Andres Rojas, foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição.

As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos. Faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional contra o Flamengo revelam o desequilíbrio das decisões do árbitro em favor do time visitante. Houve um pênalti cometido em toque de mão intencional do defensor na disputa de bola com Luiz Araújo, e a posterior expulsão do Gonzalo Plata, punido com o segundo cartão amarelo em lance no qual é ele quem sofre a falta. A validação de um gol irregular do Estudiantes, marcado após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco, torna tudo ainda mais grave. Situações como estas não podem ser tratadas como simples falhas, mas sim como um ataque direto à integridade do torneio.

Como se não bastasse a numerosa quantidade de erros capitais, destacados na imprensa nacional e internacional, também chamou a atenção a omissão do árbitro de vídeo, Nicolás Gallo (COL), e a não utilização do recurso do VAR em momentos que o protocolo exigia sua participação. Todos estes elementos escancaram uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, formada ainda pelos auxiliares Alexander Guzmán Bonilla (COL) e John Alexander León Sánchez (COL), além do quarto árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño (COL), algo que influenciou diretamente no resultado desta partida e também comprometeu a escalação do Flamengo para o jogo decisivo na Argentina.

O Flamengo irá recorrer junto à CONMEBOL da absurda expulsão do jogador Gonzalo Plata, na absoluta certeza de que a Confederação Sul-Americana de Futebol irá rever a decisão, com urgência, e reverter a punição aplicada ao atleta. O mesmo deve ser feito já para a próxima partida, sob pena de se perpetuar uma injustiça que prejudicaria ainda mais a competição e mancharia sua imagem diante do cenário internacional.

O clube reafirma sua confiança na seriedade do presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, reconhecido por seu empenho no desenvolvimento e nas boas práticas do futebol no continente. O Flamengo espera que providências sejam tomadas imediatamente para reparar, ainda que parcialmente, o enorme dano causado pela arbitragem nesta partida e preservar a legitimidade da CONMEBOL Libertadores.

Clube de Regatas do Flamengo"

