Filipe Luís detona arbitragem de Flamengo e Estudiantes pela Libertadores: "Que não apite mais daqui para frente"

A arbitragem de Andres Rojas no duelo entre Flamengo e Estudiantes nesta quinta-feira, pela Libertadores, deixou o lado rubro-negro muito insatisfeito. Entre muitos lances reclamados pelo clube, o principal é a expulsão de Gonzalo Plata, que recebeu o segundo amarelo no fim do segundo tempo. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Filipe Luís detonou o juiz, que por ele, não pode mais apitar partidas da equipe carioca.

"Eu espero que esse árbitro não apite mais a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nos nossos jogos então? Deus o livre. Infelizmente, hoje, o árbitro quis ser protagonista do jogo. E quando isso acontece, ele apita desconcentrado, não olha os lances que tem que olhar", disse o treinador.

"Você citou alguns lances, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, faltas para amarelos, uma arrogância enorme com os nossos jogadores, e uma permissividade muito grande com o time deles. Essa arrogância dele leva com que várias famílias saiam daqui prejudicadas. O que eu gostaria mesmo era um pedido de desculpas dele e reconhecer o erro. Se ele reconhecesse já estaria tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer", falou Filipe.

VITÓRIA DO FLAMENGOOOO! O MENGÃO DERROTA O ESTUDIANTES POR 2 A 1, COM GOLS DE PEDRO E VARELA E SAI NA FRENTE NA PRIMEIRA PARTIDA DAS QUARTAS DA LIBERTADORES! #FimDeJogo #FLAxEST pic.twitter.com/lZNT0baY6H ? Flamengo (@Flamengo) September 19, 2025

Interferência do quarto árbitro?

Outro ponto abordado pelo Flamengo é que o quarto árbitro da partida estaria interferindo nas decisões tomadas por Andres Rojas em campo. Na zona mista, Bruno Henrique falou sobre o caso, enquanto Filipe Luís afirmou não ter visto essas ações da arbitragem.

"Teve uma entrada do lateral direito para amarelo. Um lance antes, o Arrascaeta leva uma entrada desse jogador e o quarto árbitro vai comunicar o banco deles dizendo que o atleta já tinha cartão e que, no próximo, o juiz iria amarelar ele. Isso não existe. Só tinha critério para o Flamengo, para o Estudiantes não tinha", afirmou Bruno Henrique.

"Não escutei isso, sinceramente. Eu não vi. Se isso aconteceu, não sei nem o que falar, eles têm que se explicar. Gostaria muito que explicassem como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador como ele teve ao expulsar o Plata", finalizou Filipe Luis.

O jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes é na quinta-feira que vem (25), às 21h30 (de Brasília), na Argentina.