Filho de Rampage, ex-campeão do UFC, é preso por agredir lutador inconsciente

No fim de agosto, Raja Jackson dominou o noticiário e chocou os fãs ao agredir de forma brutal um lutador de telecatch, já inconsciente no ringue, durante um evento da modalidade na Califórnia (EUA). Quase um mês após o polêmico episódio, o filho do ex-campeão do UFC Quinton 'Rampage' Jackson enfrentou as consequências de suas atitudes e acabou preso na última quinta-feira (18), mantido sob custódia com fiança estabelecida no valor de 50 mil dólares (R$ 265 mil).

A informação da prisão foi dada em primeira mão pelo site 'TMZ Sports'. E segundo os registros online da cadeia do Condado de Los Angeles, o filho de Rampage foi preso no turno da manhã de quinta-feira e segue detido mediante ao pagamento de fiança. A acusação ou as acusações contra Raja devido ao incidente ainda não são de conhecimento público, mas sua prisão foi tipificada como um crime grave no sistema.

Relembre o incidente

Raja compareceu a um show de telecatch promovido pelo evento local 'KnokX Pro Wrestling', na Califórnia (EUA). Durante a realização de um dos combates ensaiados da noite, o filho de Rampage invadiu o ringue e passou a agredir Stewart Smith, conhecido no ramo da modalidade como 'Syko Stu'. O jovem de 25 anos desferiu mais de 20 socos na vítima, que já estava visivelmente inconsciente, até que foi contido por outros atletas envolvidos na atração.

Como não poderia deixar de ser, as cenas rapidamente viralizaram na internet ao serem transmitidas pelo próprio agressor, que estava em 'live' na plataforma de streaming 'Kick'. Também lutador profissional de MMA, assim como o pai, Raja foi acusado à época, inclusive, de ter matado 'Syko Stu'. Os rumores posteriormente foram desmentidos com o posicionamento de seu pai, Rampage, que alegou que a vítima do ataque estava hospitalizada, porém estável.

Rapidamente, surgiram cenas que precederam ao ataque em uma tentativa de compreender a ação de Raja. Momentos antes do evento, o filho de Rampage teve um encontro pouco amistoso justamente com 'Syko Stu', que chegou a atingi-lo com uma lata de cerveja. Segundo pessoas próximas à situação, o momento teria sido combinado para apimentar o roteiro do confronto posterior. Tudo, no entanto, acabou saindo de controle.

Desdobramentos do caso

Desde então, 'Syko Stu', alvo do ataque, permaneceu hospitalizado por semanas com inúmeros ferimentos no rosto, inclusive uma mandíbula fraturada, até, eventualmente, ser liberado pela equipe médica. Já Rampage Jackson revelou que passou a receber ameaças de morte online por conta da conduta de seu filho - com quem, no momento, cortou relações alegando "ter desonrado seu nome". Voz influente no ramo dos esportes de combate, Sean Strickland, também ex-campeão do UFC, chegou a se posicionar sobre o caso e opinar que Raja Jackson não deveria ser preso, e sim passar por um processo de reabilitação.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok