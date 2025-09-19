Ferrari domina e Hamilton lidera segundo treino livre; Bortoleto termina em 15º
Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o mais rápido no segundo treino livre do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, realizado em Baku, nesta sexta-feira. O britânico registrou um tempo de 1min41s293. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou em 15º lugar, a cerca de um segundo e dois décimos do líder.
O pódio foi completo por Charles Leclerc (Ferrari), que terminou em segundo lugar, e George Russell (Mercedes), em terceiro, com os tempos de 1min41s367 e 1min41s770, respectivamente.
O Grande Prêmio do Azerbaijão ocorre neste domingo, às 8h, em Baku.
Confira o resultado final e os tempos
? ?? Lewis Hamilton (Ferrari) ? 1:41.293
? ?? Charles Leclerc (Ferrari) ? +0.074
? ?? George Russell (Mercedes) ? +0.477
4?? ?? Kimi Antonelli (Mercedes) ? +0.486
5?? ?? Oliver Bearman (Haas) ? +0.598
6?? ?? Max Verstappen (Red Bull Racing) ? +0.609
7?? ?? Liam Lawson (Racing Bulls) ? +0.696
8?? ?? Esteban Ocon (Alpine) ? +0.874
9?? ?? Alexander Albon (Williams) ? +0.884
? ?? Lando Norris (McLaren) ? +0.906
11. Carlos Sainz (Williams) ? +0.962
12. Oscar Piastri (McLaren) ? +1.002
13. Isack Hadjar (Racing Bulls) ? +1.150
14. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) ? +1.151
15. Gabriel Bortoleto (Sauber-Audi) ? +1.268
16. Pierre Gasly (Alpine) ? +1.381
17. Lance Stroll (Aston Martin) ? +1.478
18. Nico Hülkenberg (Sauber-Audi) ? +1.527
19. Fernando Alonso (Aston Martin) ? +1.674
20. Franco Colapinto (Alpine) ? +2.029