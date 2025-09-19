Topo

Esporte

Ferrari domina e Hamilton lidera segundo treino livre; Bortoleto termina em 15º

19/09/2025 11h19

Lewis Hamilton, da Ferrari, foi o mais rápido no segundo treino livre do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, realizado em Baku, nesta sexta-feira. O britânico registrou um tempo de 1min41s293. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou em 15º lugar, a cerca de um segundo e dois décimos do líder.

O pódio foi completo por Charles Leclerc (Ferrari), que terminou em segundo lugar, e George Russell (Mercedes), em terceiro, com os tempos de 1min41s367 e 1min41s770, respectivamente.

A Fórmula 1 segue com suas atividades neste sábado com o terceiro e último treino livre, às 05h30 (de Brasília). A classificatória que define o grid de largada para o GP do Azerbaijão está marcada para às 9h.

O Grande Prêmio do Azerbaijão ocorre neste domingo, às 8h, em Baku.

Confira o resultado final e os tempos

? ?? Lewis Hamilton (Ferrari) ? 1:41.293

? ?? Charles Leclerc (Ferrari) ? +0.074

? ?? George Russell (Mercedes) ? +0.477

4?? ?? Kimi Antonelli (Mercedes) ? +0.486

5?? ?? Oliver Bearman (Haas) ? +0.598

6?? ?? Max Verstappen (Red Bull Racing) ? +0.609

7?? ?? Liam Lawson (Racing Bulls) ? +0.696

8?? ?? Esteban Ocon (Alpine) ? +0.874

9?? ?? Alexander Albon (Williams) ? +0.884

? ?? Lando Norris (McLaren) ? +0.906

11. Carlos Sainz (Williams) ? +0.962

12. Oscar Piastri (McLaren) ? +1.002

13. Isack Hadjar (Racing Bulls) ? +1.150

14. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) ? +1.151

15. Gabriel Bortoleto (Sauber-Audi) ? +1.268

16. Pierre Gasly (Alpine) ? +1.381

17. Lance Stroll (Aston Martin) ? +1.478

18. Nico Hülkenberg (Sauber-Audi) ? +1.527

19. Fernando Alonso (Aston Martin) ? +1.674

20. Franco Colapinto (Alpine) ? +2.029

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Camp Nou continua fechado, e Barcelona anuncia jogo contra o PSG na Champions para Montjuic

Fluminense tenta quebrar jejum contra o Vitória no Barradão

Corinthians e São Paulo se enfrentam nas quartas da Copa do Brasil feminina; veja os confrontos

Conmebol admite erro da arbitragem em expulsão de Plata na vitória do Fla

UFC: Jean Silva recebe 30 dias de suspensão médica após derrota para Diego Lopes

São Paulo precisa de 'milagre' que não consegue há 32 anos para avançar na Libertadores

Ferrari domina e Hamilton lidera segundo treino livre; Bortoleto termina em 15º

Botafogo aposta em "minuto mágico" contra o Atlético-MG

Copa do Mundo de Clubes ajudou novos jogadores do Bayern a se integrarem rapidamente, diz Kompany

Jean Silva manda recado para Diego Lopes e desafia top 3 para dezembro

Reginaldo Leme detalha problema de saúde e voto de confiança da Band