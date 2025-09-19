Topo

Esporte

Fabinho Soldado, Gui Negão e mais dois da base acompanham jogo do Corinthians sub-20

19/09/2025 17h24

A partida entre Corinthians e Santos, nesta sexta-feira, pelas oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20, contou com presenças ilustres. O jovem atacante Gui Negão e o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, marcaram presença no Parque São Jorge e acompanharam o clássico, que terminou empatado sem gols.

Destaque nos últimos jogos do Timão, Gui Negão assistiu ao embate junto com outros dois garotos recém-promovidos da base ao profissional: o volante André Luiz e o meio-campista Luiz Gustavo Bahia.

O executivo de futebol da base, Alex Brasil, e o diretor da categoria, Carlos Roberto Auricchio, o 'Nenê do Posto', também estavam na Fazendinha.

Dorival de olho

Fabinho Soldado e Dorival Júnior estão atentos aos jovens da base do Corinthians. Impedido de ter reforços por conta de um transfer ban, o técnico tem pinçado Filhos do Terrão para trabalhar com o grupo principal e encontrou nos garotos soluções para os problemas da equipe.

Situação do confronto

Com o empate entre Corinthians e Santos, a vaga nas quartas de final do Paulistão sub-20 será decidida na próxima sexta-feira, 26 de setembro, às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Quem vencer avança. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

