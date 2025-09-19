Topo

Esporte

Ex-técnico da seleção, Lazaroni é operado após sangramento no nariz

Lazaroni foi o técnico da seleção brasileira na Copa de 1990 - Douglas Lambert/UOL
Lazaroni foi o técnico da seleção brasileira na Copa de 1990 Imagem: Douglas Lambert/UOL
Alexandre Araújo e Júlia Polo Romeo
do UOL

Do UOL, no Rio e em São Paulo

19/09/2025 23h27

Sebastião Lazaroni, técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, está internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O UOL apurou que, após sangramentos nasais recorrentes, o ex-treinador foi submetido a cauterizações, embolizações e, por fim, a uma cirurgia. Ele completará 75 anos na próxima quinta-feira (25).

Lazaroni iniciou o processo de fisioterapia no CTI (Centro de Terapia Intensivo) realizando exercícios para as pernas e tronco. Em breve, deverá tirar os tampões das narinas.

O procedimento cirúrgico fez com que ele perdesse muito sangue. Foram necessárias cinco transfusões.

Nos últimos dias, ex-jogadores se juntaram em uma campanha nas redes sociais para incentivar a doação de sangue para o ex-treinador, que também atuou à frente do Flamengo, do Vasco e do Grêmio.

Lazaroni não precisará de novas transfusões. A família resolveu continuar com a campanha de doação para ajudar o Hemorio do hospital.

A campanha que era no início uma reposição foi estendida para ajudar outras pessoas Lazaroni Jr., sobrinho do ex-técnico

Lazaroni foi um dos personagens da série "Copa 90: Lazaroni, Maradona e uma seleção (talvez) injustiçada", produzido pelo UOL em 2021. Na entrevista, ele defende que Branco bebeu água "batizada" nas oitavas de final contra a Argentina e entende que errou ao não substituir o ala-esquerdo no intervalo daquela partida em Turim.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Caio Bonfim se torna o maior medalhista brasileiro em mundiais de atletismo

Caio Bonfim é ouro na Marcha Atlética de 20 km e bate recorde de medalhas em Mundiais

Ex-técnico da seleção, Lazaroni é operado após sangramento no nariz

Caio Bonfim brilha e conquista ouro nos 20 km da marcha atlética no Mundial

Caio Bonfim é ouro na marcha atlética 20 km no Mundial de Atletismo

Desafio no VAR: Comercial perde recurso, sofre empate do XV, e torcida invade campo

Conmebol define arbitragem dos jogos de volta das quartas da Libertadores

Transmissão ao vivo de João Fonseca x Flavio Cobolli pela Laver Cup: onde assistir

Jogador com mais vitórias na Libertadores, Weverton celebra marca e busca mais uma taça com o Palmeiras

Novorizontino marca nos acréscimos, derrota o Athletic e 'dorme' no G-4 da Série B

Novorizontino marca no final, vence o Athletic e entra no G4 da Série B