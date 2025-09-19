Ex-técnico da seleção, Lazaroni é operado após sangramento no nariz
Sebastião Lazaroni, técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, está internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
O que aconteceu
O UOL apurou que, após sangramentos nasais recorrentes, o ex-treinador foi submetido a cauterizações, embolizações e, por fim, a uma cirurgia. Ele completará 75 anos na próxima quinta-feira (25).
Lazaroni iniciou o processo de fisioterapia no CTI (Centro de Terapia Intensivo) realizando exercícios para as pernas e tronco. Em breve, deverá tirar os tampões das narinas.
O procedimento cirúrgico fez com que ele perdesse muito sangue. Foram necessárias cinco transfusões.
Nos últimos dias, ex-jogadores se juntaram em uma campanha nas redes sociais para incentivar a doação de sangue para o ex-treinador, que também atuou à frente do Flamengo, do Vasco e do Grêmio.
Lazaroni não precisará de novas transfusões. A família resolveu continuar com a campanha de doação para ajudar o Hemorio do hospital.
A campanha que era no início uma reposição foi estendida para ajudar outras pessoas Lazaroni Jr., sobrinho do ex-técnico
Lazaroni foi um dos personagens da série "Copa 90: Lazaroni, Maradona e uma seleção (talvez) injustiçada", produzido pelo UOL em 2021. Na entrevista, ele defende que Branco bebeu água "batizada" nas oitavas de final contra a Argentina e entende que errou ao não substituir o ala-esquerdo no intervalo daquela partida em Turim.