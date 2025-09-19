Ex-técnico da seleção, Lazaroni é operado após sangramento no nariz

Do UOL, no Rio e em São Paulo

Sebastião Lazaroni, técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990, está internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O UOL apurou que, após sangramentos nasais recorrentes, o ex-treinador foi submetido a cauterizações, embolizações e, por fim, a uma cirurgia. Ele completará 75 anos na próxima quinta-feira (25).

Lazaroni iniciou o processo de fisioterapia no CTI (Centro de Terapia Intensivo) realizando exercícios para as pernas e tronco. Em breve, deverá tirar os tampões das narinas.

O procedimento cirúrgico fez com que ele perdesse muito sangue. Foram necessárias cinco transfusões.

Nos últimos dias, ex-jogadores se juntaram em uma campanha nas redes sociais para incentivar a doação de sangue para o ex-treinador, que também atuou à frente do Flamengo, do Vasco e do Grêmio.

Lazaroni não precisará de novas transfusões. A família resolveu continuar com a campanha de doação para ajudar o Hemorio do hospital.

A campanha que era no início uma reposição foi estendida para ajudar outras pessoas Lazaroni Jr., sobrinho do ex-técnico

Lazaroni foi um dos personagens da série "Copa 90: Lazaroni, Maradona e uma seleção (talvez) injustiçada", produzido pelo UOL em 2021. Na entrevista, ele defende que Branco bebeu água "batizada" nas oitavas de final contra a Argentina e entende que errou ao não substituir o ala-esquerdo no intervalo daquela partida em Turim.