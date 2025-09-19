Entenda por que o Santos ainda não anunciou Billal Brahimi
O Santos já acertou a contratação e tem tudo certo com Billal Brahimi. O atacante, inclusive, já está treinando no CT Rei Pelé. Falta, contudo, o anúncio oficial.
Isso ainda não aconteceu por questões burocráticas. A diretoria alvinegra corre para agilizar os documentos do jogador de 25 anos, como o visto de trabalho, por exemplo. O fato do atleta ser francês naturalizado argelino deixa essa burocracia mais complicada.
O Peixe só vai anunciá-lo quando tudo isso estiver resolvido. A tendência, portanto, é que Brahimi seja oficializado na semana que vem, depois do clássico contra o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O cenário é parecido com o que ocorreu com Yusupha Njie, contratado em 2024. Na época, o gambiano também demorou para ser anunciado pelo Alvinegro Praiano por questões burocráticas.
Quem é Billal Brahimi?
Billal Brahimi é canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough.
Na atual temporada europeia, o atacante tem apenas uma partida disputada, pelo Nice. A aparição foi em 16 de agosto, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.
Próximo jogo do Santos
- Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)