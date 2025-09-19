Topo

Entenda por que o Santos ainda não anunciou Billal Brahimi

19/09/2025 07h00

O Santos já acertou a contratação e tem tudo certo com Billal Brahimi. O atacante, inclusive, já está treinando no CT Rei Pelé. Falta, contudo, o anúncio oficial.

Isso ainda não aconteceu por questões burocráticas. A diretoria alvinegra corre para agilizar os documentos do jogador de 25 anos, como o visto de trabalho, por exemplo. O fato do atleta ser francês naturalizado argelino deixa essa burocracia mais complicada.

O Peixe só vai anunciá-lo quando tudo isso estiver resolvido. A tendência, portanto, é que Brahimi seja oficializado na semana que vem, depois do clássico contra o São Paulo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O cenário é parecido com o que ocorreu com Yusupha Njie, contratado em 2024. Na época, o gambiano também demorou para ser anunciado pelo Alvinegro Praiano por questões burocráticas.

Quem é Billal Brahimi?

Billal Brahimi é canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough.

Na atual temporada europeia, o atacante tem apenas uma partida disputada, pelo Nice. A aparição foi em 16 de agosto, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.

Próximo jogo do Santos

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

