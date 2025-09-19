Topo

Esporte

Endrick volta a ser relacionado no Real Madrid e tem chance de fazer sua estreia na temporada

Madri

19/09/2025 11h50

Após um hiato de quatro meses, Endrick pode novamente voltar a fazer o que mais gosta: jogar futebol. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o atacante revelado pelo Palmeiras se destacou nos últimos treinos do Real Madrid e teve o seu empenho recompensado nesta sexta-feira, ao ser relacionado pelo técnico Xabi Alonso para o duelo com Espanyol, no fim de semana.

Sem atuar desde o dia 18 de maio, quando se machucou na penúltima rodada da La Liga, ele passou a frequentar o departamento médico para tratar do problema. A lesão atrapalhou os seus planos na luta por um espaço no time principal e o jogador sequer entrou em campo pelo time merengue na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, realizado nos Estados Unidos. Agora, ele espera, enfim, estrear nesta temporada

Na atividade comandada por Alonso, Endrick demonstrou desenvoltura nos exercícios e não apresentou nenhuma limitação de movimentos. Comparado a atletas que estão em fase final de transição física, seus resultados foram considerados bastante satisfatórios.

O retorno de Endrick coincide com uma disputa acirrada no setor ofensivo da equipe onde Mbappé reina como titular absoluto. Gonzalo García, que ganhou visibilidade por seus gols no torneio organizado pela Fifa é outro jogador que busca espaço na equipe principal. Antes titular absoluto, Vini Jr perdeu a condição de intocável e na última partida do Real Madrid substituiu o compatriota Rodrygo.

Mas o retorno de Endrick não é a única novidade. Os meio-campistas Jude Bellingham e Eduardo Camavinga também foram incluídos na relação para a partida com o Espanyol. Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real ostenta 100% de aproveitamento em quatro rodadas. Com dez pontos, o Barcelona e o próprio Espanyol aparecem logo atrás na classificação.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Justiça autoriza quebra do sigilo dos cartões corporativos do Corinthians

Acabados? Ex-UFC sai em defesa da Fighting Nerds e aponta caminho para recuperação

São Paulo precisa de feito raro em 2025 para avançar na Libertadores

Justiça autoriza quebra de sigilo de cartões corporativos do Corinthians após pedido do MP

Alison dos Santos fala sobre polêmica da medalha de ouro: "Não é assim que quero ganhar"

'Não posso entrar': o que disse VAR em lance polêmico de Fla x Estudiantes

Tsarukyan aposta em Paddy Pimblett como próximo desafiante ao título de Topuria no UFC

Endrick volta a ser relacionado no Real Madrid e tem chance de fazer sua estreia na temporada

Corinthians: Andrés vence processo contra homem que postou fatura de cartão

Camp Nou continua fechado, e Barcelona anuncia jogo contra o PSG na Champions para Montjuic

Fluminense tenta quebrar jejum contra o Vitória no Barradão