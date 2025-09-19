Eliminação no Mundial expõe declínio do Brasil no vôlei masculino

A eliminação da Seleção Brasileira Masculina de vôlei logo na primeira fase do Mundial das Filipinas reforça um cenário de clara decadência de uma equipe que durante duas décadas foi protagonista no cenário internacional.

Eliminação no desempate

Com uma geração reformulada, após as saídas de referências como Bruninho e Lucão, o Brasil teve a seguinte campanha no Mundial:

venceu a China por 3 a 1

por 3 a 1 bateu a República Tcheca por 3 a 0

por 3 a 0 perdeu da Sérvia por 3 a 0

por 3 a 0 ficou em terceiro lugar no grupo devido ao saldo de sets.

Era dourada

Entre 2002 e 2018, o Brasil foi presença garantida entre os melhores do Mundial: tricampeão do torneio (2002, 2006 e 2010), vice-campeão em duas edições (2014 e 2018) e terceiro colocado em 2022. A sequência consolidou o time como uma das maiores potências da história do vôlei. Porém, os últimos ciclos mostraram uma deterioração preocupante.

Mudança a partir de 2021

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, a Seleção ficou fora do pódio ao perder a disputa do bronze para a Argentina. Dois anos depois, em 2023, o Brasil sofreu um baque histórico: pela primeira vez, não venceu o Campeonato Sul-Americano, sendo derrotado novamente pelos argentinos, desta vez em solo brasileiro.

A derrocada também se refletiu na Liga das Nações (VNL): o Brasil ficou três edições consecutivas fora do pódio, de 2022 a 2024, só conseguindo voltar a disputar os primeiros lugares em 2025.

Nos Jogos Olímpicos de Paris, realizados em 2024, a campanha também foi decepcionante. A Seleção caiu ainda nas quartas de final, distante de qualquer chance de medalha. Para piorar, os resultados nas categorias de base caíram assustadoramente.

O que pensar do futuro?

Agora, com a eliminação precoce no Mundial das Filipinas, o Brasil acumula mais um capítulo de frustrações recentes. O contraste com a era dourada é evidente: de time temido e dominante, a Seleção passa a ser uma equipe vulnerável, que já não assusta os adversários como antes.

A tarefa de reconstrução é complexa e exigirá uma redefinição de mentalidade - principalmente nas categorias de base - para que o país volte a ser protagonista no vôlei mundial.