Destaque do Barcelona, Rashford é eleito o melhor da primeira rodada da Liga dos Campeões
Autor dos dois gols do Barcelona na vitória sobre o Newcastle, nesta quinta-feira, Marcus Rashford foi eleito o melhor jogador da primeira rodada da Liga dos Campeões, pela Uefa. O inglês superou Dusan Vlahovic, Marcus Thuram e Francisco Trincão.
No St. James' Park, Rashford abriu o placar para o Barcelona aos 13 minutos da etapa final. Após cruzamento de Jules Kounde, o atacante desviou de cabeça para o fundo das redes. Aos 22, com um belo chute de fora da área, acertou o ângulo de Nick Pope e marcou o segundo na partida.
O Newcastle ainda descontou com Anthony Gordon na reta final, mas o Barcelona venceu por 2 a 1. Esses foram os primeiros gols de Marcus Rashford com a camisa do clube catalão em partidas oficiais.
Dusan Vlahovic, da Juventus, ficou na segunda posição. O sérvio marcou dois gols no eletrizante empate com o Borussia Dortmund em 4 a 4, no Allianz Stadium. A terceira colocação ficou com Marcus Thuram, que balançou as redes duas vezes na vitória da Inter de Milão sobre o Ajax, na Johan Cruijff Arena, por 2 a 0.
Por fim, Francisco Trincão foi eleito o quarto melhor jogador da rodada. O português anotou dois belos gols na goleada do Sporting sobre o Kairat por 4 a 1, no Estádio José Alvalade.
Calendário do Barcelona
- Barcelona x Getafe - 5ª rodada do Campeonato Espanhol
- Data e hora: 21 de setembro (domingo), às 16 horas (de Brasília)
- Local: Estádio Johan Cruyff
Posições na tabela
- Barcelona: vice-liderança, com dez pontos conquistados em quatro jogos
- Getafe: 5ª posição, com nove pontos conquistados em quatro jogos