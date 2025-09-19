Desafio no VAR: Comercial perde recurso, sofre empate do XV, e torcida invade campo

O empate por 1 a 1 entre XV de Piracicaba e Comercial pela semifinal da Copa Paulista foi a primeira partida de futebol no Brasil com o uso de desafio no VAR. A ferramenta, chamada de Vídeo Suporte ao Futebol (FVS, na sigla em inglês), foi implementada nesta fase da competição e estreou no duelo em Ribeirão Preto.

O último uso foi quando o time da casa vencia por 1 a 0, aos 50 minutos do segundo tempo, e o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos viu Paulo Marcelo, atacante do XV de Piracicaba, ser puxado na área.

Ele assinalou o pênalti, mas o técnico do Comercial, Roberval Davino, utilizou o desafio e fez com que Fabiano Monteiro fosse até a cabine do VAR. A penalidade foi mantida. O curioso é que Davino se mostrou contra o recurso quando houve o anúncio.

"Eu gosto do futebol jogado, o futebol da dúvida. O que acrescenta nessa situação é a tentativa de ajudar com a justiça. Quer queira, quer não, a gente busca justiça em todos os sentidos da vida. E no futebol também", disse o técnico ao ge.

Com a manutenção da penalidade, o zagueiro Cristopher, do Comercial, ainda recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. Matheus Carvalho converteu a cobrança e empatou o jogo para o XV de Piracicaba.

Antes disso, a partida teve duas ocorrências do FVS. A primeira foi para marcar pênalti para o Comercial, a pedido de Roberval Davino, que estreou o recurso neste momento. O árbitro analisou o lance e assinalou a penalidade, convertida por Felipe Rodrigues.

Já na segunda etapa, aos 21 minutos, o João Victor, do XV, caiu na área adversária. O técnico Moisés Egert pediu desafio, mas, após revisão, o árbitro mandou o jogo continuar.

A partida logo acabou, mas não sem antes ter uma breve confusão entre os jogadores dos dois times. A equipe de Piracicaba deixava o gramado quando torcedores do Comercial invadiram o campo.

No sábado, Grêmio Prudente e Primavera fazem o primeiro jogo da outra semifinal, em Presidente Prudente. Os jogos de volta estão previstos para o próximo fim de semana, nos dias 27 e 28.

O FVS foi implementado na Copa Paulista após uma grande confusão nas oitavas de final. Na vitória do União São João, por 3 a 0, sobre o Noroeste, o árbitro Rodrigo Gomes Paes Domingues apontou pênalti e expulsou o goleiro Jeferson Romário, da equipe de Bauru.

Os visitantes protestaram. O jogo não foi reiniciado, enquanto jogadores das duas equipes discutiam com o árbitro e com o assistente Alex Alexandrino. A Copa Paulista passa a contar com VAR apenas a partir das quartas de final.

Rodrigo Domingues mudou de decisão, mas voltou atrás. Somente 48 minutos depois de o juiz ter assinalado o pênalti, houve uma definição. A decisão foi recuar na mudança de decisão e continuar com a marcação do pênalti. Assim, a expulsão do goleiro do Noroeste e uma substituição feita depois voltaram a valer.

COMO FUNCIONA O DESAFIO NO VAR DO FUTEBOL?

A Fifa testou o desafio de vídeo na Copa do Mundo Feminina Sub-20 do ano passado e em outras competições menores. O treinador terá a oportunidade de usar o FVS quando considerar que o árbitro errou em quatro situações: gol, pênalti, cartão vermelho direto e cartão aplicado ao jogador errado.

O técnico terá direito a dois pedidos e caso o desafio seja aceito, não perde a solicitação utilizada. O pedido poderá se feito com um gesto do técnico girando o dedo no ar e um cartão de solicitação para o quarto árbitro.

A partir daí, o árbitro principal vai até a cabine à beira do gramado para assistir ao lance com a ajuda de um operador de replay. O árbitro poderá manter ou alterar a decisão.