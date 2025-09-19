Topo

Crespo explica por que Ferreirinha, que mudou o jogo contra a LDU, não foi titular em Quito

19/09/2025 05h00

O técnico Hernán Crespo explicou por que Ferreirinha, que entrou no segundo tempo e mudou o jogo para o São Paulo, não começou como titular contra a LDU, nesta quinta-feira, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Apesar da derrota por 2 a 0 para os equatorianos, o São Paulo dominou o adversário em vários momentos do jogo, sobretudo no segundo tempo, contando com Ferreirinha como uma grande ameaça pelo lado esquerdo do campo.

"Ele estava lesionado durante a semana, não treinou, tinha problemas no adutor. Ele treinou um dia antes de vir para cá", revelou Crespo ao se referir a Ferreirinha.

O atacante deu lugar a Emiliano Rigoni no time titular, mas o argentino não conseguiu fazer a diferença. No intervalo, foi substituído por Ferreirinha, que, mesmo longe de sua forma física ideal, levou a melhor sobre os marcadores da LDU nos duelos individuais e quase marcou um golaço, contando com o desvio do zagueiro rival para mudar a trajetória da bola, que tinha endereço certo.

Para a partida de volta, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, a expectativa é de que Ferreirinha já reúna condições de ser titular do São Paulo contra a LDU. Aliás, não é só o atacante que tem a expectativa de voltar à equipe no jogo mais importante do ano para o Tricolor.

Lucas Moura, que se recupera de uma artroscopia no joelho direito, e Oscar, em transição física após fraturas três vértebras lombares, também podem pintar como novidades do São Paulo para a partida contra a LDU.

Para assegurar a classificação no tempo regulamentar, o São Paulo precisará vencer por três gols de diferença. Uma vitória por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até mesmo um revés por um gol de diferença para que avancem à semifinal da Libertadores.

