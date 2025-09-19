Corinthians x Santos: veja onde assistir ao clássico pelo Paulista feminino

Corinthians e Santos se enfrentam neste sábado, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista feminino. A bola rola a partir das 11h (de Brasília) no Parque São Jorge.

Onde assistir Corinthians x Santos ao vivo?

TV: Space e Record News

Space e Record News Streaming: Max

Max YouTube: Cazé TV

Como chegam as equipes?

O Corinthians lidera a tabela de classificação do Paulistão feminino, com 21 pontos conquistados. Até aqui, são sete vitórias e apenas uma derrota.

A equipe de Lucas Piccinato chega embalada pelo título do Campeonato Brasileiro, conquistado no último domingo, e a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Na última rodada do Estadual, as Brabas venceram o Red Bull Bragantino fora de casa, por 3 a 2.

O Santos, por sua vez, faz uma campanha irregular. Em sete jogos, as Sereias da Vila ganharam duas vezes, empataram três e perderam em outras duas oportunidades.

O Peixe é o quinto colocado do torneio, com nove pontos, e vem de um empate por 2 a 2 com o São Paulo, na Vila Belmiro.