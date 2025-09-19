Samir: Corinthians liga alerta com Gui Negão e põe multa nas alturas

A diretoria do Corinthians fixou uma multa rescisória elevada para evitar a saída precoce de Gui Negão, conta Samir Carvalho no De Primeira, do Canal UOL.

O colunista detalha que Gui Negão já começou a receber sondagens do exterior, ligando sinal de alerta no Timão, que renovou contrato, deu aumento e elevou a multa do atacante.

A multa do Gui Negão é 100 milhões de euros, mas ninguém paga essa multa. O Corinthians sabe, todo mundo sabe disso. Só que começaram algumas sondagens em relação ao jogador depois que ele emplaca como titular. São seis jogos como titular e cinco participações em gols: quatro gols e uma assistência. Chamou a atenção de alguns clubes, entre eles o Zenit, que sempre leva os jogadores do Corinthians. Aí o Corinthians ligou o sinal de alerta. Samir Carvalho

Nas sondagens, porque propostas não chegaram ao Corinthians, especula-se um valor de 15 milhões de euros, 18 milhões de euros, e o Corinthians não quer vender por esse valor. O Corinthians sofreu transfer ban, não pode contratar e não quer perder nenhum atacante. Aí o Corinthians faz o seguinte: ele estipula um valor e manda a notícia para o mercado. Samir Carvalho

Segundo Samir, o staff de Gui Negão já pensa numa proposta em torno de 25 milhões de euros pela cria do terrão. Protegido pelo novo contrato, o Corinthians quer ao menos o dobro.

O staff do jogador acredita que se chegar a uma proposta de 25 milhões de euros já era um valor bem justo e honesto para que o Corinthians negocie. É claro que o staff muitas vezes vai pensar diferente do clube. Lembrando que o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Gui Negão — 20% pertence ao próprio jogador. Samir Carvalho

