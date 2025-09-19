Corinthians não vence o Sport na Ilha do Retiro há mais de nove anos; relembre

Neste domingo, o Corinthians busca encerrar um jejum de mais de nove anos diante do Sport na Ilha do Retiro. A partida acontece às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Timão diante do Leão fora de casa aconteceu no dia 29 de maio de 2016, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Lucca e Marquinhos Gabriel balançaram as redes e o Corinthians venceu por 2 a 0.

Desde então, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes na Ilha do Retiro, com três vitórias do Sport e um empate.

No último duelo no Estádio, no dia 9 de outubro de 2021, a equipe pernambucana venceu por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Paulinho Moccelin.

??????_??_?????????! ???? O elenco se prepara para o duelo contra o Sport, no próximo domingo (21), fora de casa. ? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/DBLXEI7G3t ? Corinthians (@Corinthians) September 18, 2025

Corinthians x Sport no primeiro turno

No dia 19 de abril, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Sport na Neo Química Arena. Os visitantes abriram o placar com Sérgio Oliveira, mas o Timão virou o jogo com dois gols de Memphis Depay e venceu por 2 a 1.

Situação na tabela