Topo

Esporte

Corinthians não vence o Sport na Ilha do Retiro há mais de nove anos; relembre

19/09/2025 07h00

Neste domingo, o Corinthians busca encerrar um jejum de mais de nove anos diante do Sport na Ilha do Retiro. A partida acontece às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Timão diante do Leão fora de casa aconteceu no dia 29 de maio de 2016, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Lucca e Marquinhos Gabriel balançaram as redes e o Corinthians venceu por 2 a 0.

Desde então, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes na Ilha do Retiro, com três vitórias do Sport e um empate.

No último duelo no Estádio, no dia 9 de outubro de 2021, a equipe pernambucana venceu por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Paulinho Moccelin.

Corinthians x Sport no primeiro turno

No dia 19 de abril, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Sport na Neo Química Arena. Os visitantes abriram o placar com Sérgio Oliveira, mas o Timão virou o jogo com dois gols de Memphis Depay e venceu por 2 a 1.

Situação na tabela

  • Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

  • Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Polêmicas e hegemonia: veja curiosidades da Bola de Ouro

Analista aconselha Volkanovski a evitar revanche com Diego Lopes; entenda

Entenda por que o Santos ainda não anunciou Billal Brahimi

Corinthians não vence o Sport na Ilha do Retiro há mais de nove anos; relembre

Palmeiras pode igualar sequência invicta no Brasileiro que não é atingida desde outubro de 2024; confira

Palmeiras tem aproveitamento superior a 85% contra estrangeiros em mata-mata da Libertadores na Era Abel

Trash talk sob revisão? Líder da Fighting Nerds propõe recuo após polêmica

Sintético no CT do Santos: veja detalhes, quem vai usar e previsão de entrega

Corinthians busca terceira vitória seguida fora de casa contra pior mandante do Brasileiro

Romero, sobre racismo no Brasil: 'Às vezes a discriminação vem como elogio'

Meia sem holofote vira líder e sobrevive no Palmeiras mesmo com Andreas