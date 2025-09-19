Corinthians não vence o Sport na Ilha do Retiro há mais de nove anos; relembre
Neste domingo, o Corinthians busca encerrar um jejum de mais de nove anos diante do Sport na Ilha do Retiro. A partida acontece às 17h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A última vitória do Timão diante do Leão fora de casa aconteceu no dia 29 de maio de 2016, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Lucca e Marquinhos Gabriel balançaram as redes e o Corinthians venceu por 2 a 0.
Desde então, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes na Ilha do Retiro, com três vitórias do Sport e um empate.
No último duelo no Estádio, no dia 9 de outubro de 2021, a equipe pernambucana venceu por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol de Paulinho Moccelin.
Corinthians x Sport no primeiro turno
No dia 19 de abril, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebeu o Sport na Neo Química Arena. Os visitantes abriram o placar com Sérgio Oliveira, mas o Timão virou o jogo com dois gols de Memphis Depay e venceu por 2 a 1.
Situação na tabela
- Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)
- Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)