Corinthians homenageia Gil após anúncio de aposentadoria

O Corinthians prestou homenagem ao zagueiro Gil, que anunciou sua aposentadoria do futebol aos 38 anos. Em publicação nas redes sociais, o clube destacou os pilares que marcaram a trajetória do defensor: trabalho, disciplina e dedicação, que juntos construíram uma história no Timão.

Gil no Corinthians: números e títulos

Com 444 jogos disputados, Gil é o segundo zagueiro com mais partidas pelo clube e esteve presente em momentos marcantes, como as conquistas da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Paulista de 2013, além do título do Brasileirão de 2015 ?.

A publicação do Corinthians reforça o legado do jogador:

"Segundo zagueiro com mais jogos pelo clube, Gil está eternizado em grandes momentos da história alvinegra", destacou o Timão

Gil está eternizado na memória alvinegra, não apenas pelos títulos, mas pela regularidade, liderança e identificação com a torcida.