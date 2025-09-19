Corinthians faz penúltimo treino e deve ter retorno contra o Sport; veja provável escalação

O elenco do Corinthians realizou, na manhã desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o penúltimo treino antes da partida contra o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior deve contar com um retorno importante na equipe.

O volante Raniele, que estava em transição física, deve ser relacionado para o jogo em Recife. Porém, a tendência é que ele inicie entre os reservas.

Além dele, Dorival também terá as voltas de José Martínez, recuperado de lesão, e Breno Bidon, que cumpriu suspensão na vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense. O volante Charles, com dores no joelho direito, também tem chances de ficar à disposição.

Em contrapartida, o atacante Memphis Depay, que tem um edema na coxa direita, deve mesmo ficar de fora. Rodrigo Garro, com uma lesão na panturrilha direita, André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo direito, e Gui Negão, suspensos, são desfalques certos.

Provável escalação

Uma provável escalação do Corinthians para enfrentar o Sport tem: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

Como foi o treino?

Os jogadores do Timão abriram o dia com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Em seguida, já no gramado, Dorival Júnior um exercício tático coletivo. Também foram trabalhadas jogadas de bola parada e cobranças de falta.

A equipe finaliza a preparação neste sábado, novamente pela manhã. A delegação alvinegra embarca para Recife no período da tarde.

O aquecimento do nosso 9??! ? Um dia com o Yuri Alberto! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/vw6Jz7QKp2 ? Corinthians (@Corinthians) September 19, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Brasileirão)

(24ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Situação na tabela