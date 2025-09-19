Topo

Esporte

Corinthians e São Paulo se enfrentam nas quartas da Copa do Brasil feminina; veja os confrontos

19/09/2025 11h29

Em sorteio realizado nesta sexta-feira, a CBF definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil feminina de 2025. O destaque ficou por conta do clássico entre Corinthians e São Paulo, que decidiram o Campeonato Brasileiro do ano passado, vencido pelas Brabas do Timão. A equipe Tricolor terá o mando do duelo.

Além disso, outros três clubes paulistas estão na competição. O Palmeiras jogará em casa diante do Sport; A Ferroviária visitará o Internacional no Rio Grande do Sul, enquanto o RB Bragantino receberá o Bahia.

Os jogos das quartas de final da Copa do Brasil feminina serão realizados em jogo único. Em caso de empate, a definição do classificado será decidida nas cobranças de pênaltis.

As partidas acontecerão já na próxima semana. De acordo com a CBF, a data base para esta fase do torneio é o dia 24 de setembro, quarta-feira que vem.

Veja todos os duelos da Copa do Brasil feminina:

Palmeiras x Sport

Internacional x Ferroviária

RB Bragantino x Bahia

São Paulo x Corinthians

*Equipes à esquerda jogarão em casa

