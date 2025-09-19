Corinthians e Santos ficam no empate pelas oitavas do Paulistão sub-20

Corinthians e Santos ficaram no empate por 0 a 0 nesta sexta-feira (19), no Estádio Alfredo Schürig, pela partida de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20.

Santos joga com um a menos no segundo tempo

O Peixe teve um jogador expulso aos 11 minutos da segunda etapa ? Vinícius Lira recebeu cartão vermelho. Mesmo com a desvantagem numérica, o time visitante conseguiu segurar o placar até o fim.

Decisão será na Vila Belmiro

Com o empate, a vaga nas quartas de final será decidida na próxima sexta-feira, 26 de setembro, às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Quem vencer avança. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Presenças ilustres na Fazendinha

Destaque do profissional do Corinthians nos últimos jogos, o jovem Gui Negão acompanhou o clássico na Fazendinha. O executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, também esteve presente.