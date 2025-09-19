Topo

Esporte

Corinthians e Santos ficam no empate pelas oitavas do Paulistão sub-20

19/09/2025 17h11

Corinthians e Santos ficaram no empate por 0 a 0 nesta sexta-feira (19), no Estádio Alfredo Schürig, pela partida de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20.

Santos joga com um a menos no segundo tempo

O Peixe teve um jogador expulso aos 11 minutos da segunda etapa ? Vinícius Lira recebeu cartão vermelho. Mesmo com a desvantagem numérica, o time visitante conseguiu segurar o placar até o fim.

Decisão será na Vila Belmiro

Com o empate, a vaga nas quartas de final será decidida na próxima sexta-feira, 26 de setembro, às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Quem vencer avança. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Presenças ilustres na Fazendinha

Destaque do profissional do Corinthians nos últimos jogos, o jovem Gui Negão acompanhou o clássico na Fazendinha. O executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, também esteve presente.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Neymar sofre lesão na coxa e desfalca o Santos em clássico contra o São Paulo

Fabinho Soldado, Gui Negão e mais dois da base acompanham jogo do Corinthians sub-20

Samir Carvalho: 'Contratação de médico do SPFC rachou DM do Corinthians'

Corinthians e Santos ficam no empate pelas oitavas do Paulistão sub-20

Corinthians acerta venda de destaque do time feminino para o PSG

São Paulo empata com Oeste fora de casa pela ida das oitavas do Paulista sub-20

Piu volta ao pódio do Mundial e destaca superação

Campeão mundial em 2014 e presente nos 7 a 1 sobre Brasil, alemão Boateng anuncia aposentadoria

Corinthians faz penúltimo treino e deve ter retorno contra o Sport; veja provável escalação

Vasco treina com foco no clássico diante do Flamengo pelo Brasileirão

Fluminense encerra preparação para duelo com o Vitória no Brasileirão