Corinthians busca terceira vitória seguida fora de casa contra pior mandante do Brasileiro

19/09/2025 06h00

O Corinthians volta a campo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), quando visita o Sport, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Diante do pior mandante, o Timão busca sua terceira vitória seguida fora de casa na competição.

A equipe do técnico Dorival Júnior tem apenas a sétima melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados em 12 jogos. Foram três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 36,11%, aproximadamente.

Apesar disso, o Corinthians vem de duas vitórias seguidas longe de casa na competição. O Timão derrotou o Vasco por 3 a 2, pela 21ª rodada, em São Januário, e bateu o Fluminense por 1 a 0, na 23ª rodada, no Maracanã.

Sport é o pior mandante

Por outro lado, o Sport tem a pior campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, com somente cinco pontos conquistados dentro da Ilha do Retiro. Em dez jogos, a equipe não venceu nenhuma partida, além de cinco empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de apenas 16,67%.

Na última partida dentro de casa, o Leão foi derrotado pelo Vasco, na 22ª rodada, por 3 a 2.

Situação na tabela

  • Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

  • Sport: 20º lugar, com 11 pontos (uma vitória, oito empates e 12 derrotas)

