Corinthians acerta venda de destaque do time feminino para o PSG

O Corinthians comunicou nesta sexta-feira, por meio de uma nota oficial, a transferência da meio-campista Yaya, destaque da equipe feminina. Ela foi negociada com o Paris Saint-Germain, da França.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que acertou a transferência da meio-campista Yaya para o Paris Saint-Germain, da França. O acordo foi celebrado nesta sexta-feira (19) e a atleta já não participará mais de atividades com o Timão. O Corinthians agradece Yaya por toda a dedicação enquanto vestiu o manto alvinegro e deseja sorte em seu próximo clube", publicou.

O clube alvinegro não divulgou detalhes da negociação. Porém, segundo o site Dibradoras, a operação girou em torno de 150 mil euros (cerca de R$ 930 mil na cotação atual). A atleta de 23 anos assinou até 2028 com o PSG e inclusive já foi anunciada pelo time parisiense.

YAYA É DO PSG! ?? Vinda do Corinthians, ela assinou contrato com o Paris Saint-Germain até 2028! ??? pic.twitter.com/lbsFLdQ2c7 ? Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) September 19, 2025

Números de Yaya

Yaya chegou ao Corinthians em 2024 e disputou 58 jogos com a camisa do Timão, marcando quatro gols. Neste período, ela conquistou quatro títulos: duas edições do Campeonato Brasileiro, uma Supercopa feminina e uma Libertadores feminina.

A jogadora se despediu das Brabas na última quarta-feira, quando foi titular na vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Juventude, pela Copa do Brasil. Ela chegou a participar de um dos tentos.

