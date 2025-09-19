Topo

Esporte

Corinthians acerta venda de destaque do time feminino para o PSG

19/09/2025 17h09

O Corinthians comunicou nesta sexta-feira, por meio de uma nota oficial, a transferência da meio-campista Yaya, destaque da equipe feminina. Ela foi negociada com o Paris Saint-Germain, da França.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que acertou a transferência da meio-campista Yaya para o Paris Saint-Germain, da França. O acordo foi celebrado nesta sexta-feira (19) e a atleta já não participará mais de atividades com o Timão. O Corinthians agradece Yaya por toda a dedicação enquanto vestiu o manto alvinegro e deseja sorte em seu próximo clube", publicou.

O clube alvinegro não divulgou detalhes da negociação. Porém, segundo o site Dibradoras, a operação girou em torno de 150 mil euros (cerca de R$ 930 mil na cotação atual). A atleta de 23 anos assinou até 2028 com o PSG e inclusive já foi anunciada pelo time parisiense.

Números de Yaya

Yaya chegou ao Corinthians em 2024 e disputou 58 jogos com a camisa do Timão, marcando quatro gols. Neste período, ela conquistou quatro títulos: duas edições do Campeonato Brasileiro, uma Supercopa feminina e uma Libertadores feminina.

A jogadora se despediu das Brabas na última quarta-feira, quando foi titular na vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Juventude, pela Copa do Brasil. Ela chegou a participar de um dos tentos.

Próximo jogo do Corinthians feminino

  • Corinthians x Santos (nona rodada do Paulistão feminino)

  • Data e horário: 20/09 (sábado), às 11h (de Brasília)

  • Local: Parque São Jorge, em São Paulo (SP)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Fabinho Soldado, Gui Negão e mais dois da base acompanham jogo do Corinthians sub-20

Samir Carvalho: 'Contratação de médico do SPFC rachou DM do Corinthians'

Corinthians e Santos ficam no empate pelas oitavas do Paulistão sub-20

Corinthians acerta venda de destaque do time feminino para o PSG

São Paulo empata com Oeste fora de casa pela ida das oitavas do Paulista sub-20

Piu volta ao pódio do Mundial e destaca superação

Campeão mundial em 2014 e presente nos 7 a 1 sobre Brasil, alemão Boateng anuncia aposentadoria

Corinthians faz penúltimo treino e deve ter retorno contra o Sport; veja provável escalação

Vasco treina com foco no clássico diante do Flamengo pelo Brasileirão

Fluminense encerra preparação para duelo com o Vitória no Brasileirão

Internacional faz penúltimo treino antes de pegar o Grêmio no Brasileirão