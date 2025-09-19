Copete visita treino do Santos antes de San-São e projeta futuro como técnico

Antes do clássico contra o São Paulo, o Santos recebeu a visita de Jonathan Copete. O ex-atacante do Peixe esteve presente no treino do clube, realizado na Vila Belmiro nesta sexta-feira.

O colombiano é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Alvinegro Praiano, com 26 gols, e também está marcado por um hat-trick em um duelo com o São Paulo, em 2017. Mesmo com o corpo ferido por queimaduras sofridas antes do jogo, Copete liderou a vitória por 3 a 2.

"A expectativa para um clássico é sempre muito alta. É bom voltar a um lugar onde fui muito feliz, as lembranças são muito boas. Feliz por reencontrar alguns companheiros que ainda estão aqui e poder passar uma energia positiva para realizarem o melhor trabalho no dia do jogo. O Santos para mim é muito marcante, estou muito feliz de estar aqui", declarou.

"A energia de um clássico transforma muito, é como uma final, todo mundo quer jogar. Quando você vence um clássico o espírito fica melhor para a equipe no campeonato e isso ajuda muito. É bom jogar com essa pressão alta e relembrar isso aqui", completou.

Futuro professor!

Raul Baretta/ Santos FC

Depois do fim da carreira como atleta, Copete tem como planos para o futuro a carreira de treinador. Terminando a Licença B da CBF, ele aproveitou a visita ao treinamento do Peixe para observar o trabalho de Juan Pablo Vojvoda.

"Estou na conclusão do meu trabalho na Licença B, fiz o curso no Rio de Janeiro e aproveitei para fazer uma parada aqui em Santos, para matar a saudade da galera e de um dia aqui no clube. Minha expectativa é muito alta para esse novo trabalho, de poder fazer as coisas andarem e aproveitar esse momento para juntar conhecimento", finalizou.

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela