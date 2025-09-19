Topo

Esporte

Copa do Mundo de Clubes ajudou novos jogadores do Bayern a se integrarem rapidamente, diz Kompany

19/09/2025 11h10

MUNIQUE (Reuters) - A Copa do Mundo de Clubes pode ter prejudicado os preparativos de pré-temporada de alguns clubes, mas para o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, o torneio de um mês ajudou na integração rápida e sem problemas dos novos contratados.

Os bávaros contaram com os recém-chegados Jonathan Tah e Tom Bischof na equipe para o torneio de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos, onde foram eliminados nas quartas de final pelo Paris Saint-Germain .

Várias equipes, incluindo o Borussia Dortmund, disseram que sentiram o impacto de um período de treinamento de pré-temporada mais curto do que o normal devido à participação na Copa do Mundo de Clubes.

O torneio deixou algumas das equipes europeias com apenas quatro semanas para descansar e se preparar para a nova temporada. A maioria das principais ligas europeias geralmente termina no final de maio.

"A Copa do Mundo de Clubes certamente ajudou na integração dos recém-chegados", disse Kompany em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, antes do jogo de sábado contra o Hoffenheim pela liga alemã.

"Há a sensação de que jogadores como Jonathan Tah e Tom Bischof estão aqui há mais tempo (do que estão)."

"Talvez isso tenha a ver com o fato de termos vivido juntos por um mês inteiro. Não sabemos realmente como a Copa do Mundo de Clubes influenciará a temporada, mas ficamos juntos por um mês e isso é raro para um clube. Se pudermos usar isso, usaremos", acrescentou.

Seja qual for a influência que a Copa do Mundo de Clubes possa ter tido, os atuais campeões alemães começaram com o pé direito, vencendo todos os seus jogos nacionais e europeus e liderando a Bundesliga com nove pontos após três jogos.

Eles tiveram um início vitorioso na Liga dos Campeões depois que o atacante Harry Kane marcou um gol em cada tempo para levar o Bayern à vitória por 3 x 1 sobre o Chelsea na estreia da fase de grupos na quarta-feira.

"Mas para crescermos mais juntos, precisamos vencer o Hoffenheim", disse Kompany. "Estamos jogando bem, marcando gols e trabalhamos muito para merecer esse impulso. Temos de continuar trabalhando para manter esse ímpeto."

(Reportagem de Karolos Grohmann)

