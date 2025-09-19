Conmebol retira punição de Gonzalo Plata, do Flamengo

Após admitir o erro sobre o segundo cartão amarelo apresentado a Gonzalo Plata na vitória do Flamengo sobre o Estudiantes, pela Libertadores, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) retirou a punição do atacante nesta sexta. Assim, a expulsão do equatoriano foi anulada e ele estará disponível para o jogo de volta.

No lance da expulsão, o atacante toca a bola e, posteriormente, é chutado pelo defensor rival. Ambos acabam caindo no chão e o árbitro apresenta o segundo cartão amarelo a Plata.

Pela manhã, a entidade já havia se pronunciado, confirmando o erro da arbitragem, que não contou com o auxílio do VAR na jogada. Como se tratava de uma falta para cartão amarelo, a ferramenta não pode ser utilizada.

Prejuízo

Até o momento da expulsão, aos 37 minutos da segunda etapa, o Flamengo vencia os argentinos por 2 a 0. Assim que passou a atuar com um a menos, a equipe acabou recuando e sofreu um gol aos 46.

A partida terminou em 2 a 1 para os cariocas, que voltam a duelar com o Estudiantes na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), para definir quem avança à semifinal da Libertadores. O palco do confronto será o estádio Jorge Luis Hirschi.

Clássico dos milhões

Antes, o Flamengo tem um compromisso pelo Brasileirão, no domingo, contra o Vasco. O clássico está marcado para as 17h30, no Maracanã.