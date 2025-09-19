Conmebol reconhece erro em expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes na Libertadores

A Conmebol reconheceu nesta sexta-feira, 19, o erro do árbitro Andrés Rojas (Colômbia), em Flamengo x Estudiantes, ao expulsar Gonzalo Plata. Na análise da entidade, o atacante rubro-negro, que foi advertido com o segundo cartão amarelo, não cometeu infração ao disputar a bola com o defensor argentino na reta final do segundo tempo. No entanto, por não ter sido um vermelho direto, o lance não pôde ser analisado pelo VAR.

"No minuto 81, em uma disputa pela bola, o atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta o pé do atacante e ambos caem ao chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão", explicou a entidade.

O lance não pôde ser revisado, mas o VAR chegou a analisar as câmeras. Nos áudios divulgados pela Conmebol, a arbitragem chegou a buscar a possibilidade de chamar Rojas para rever uma possível penalidade - no entendimento que foi o zagueiro do Estudiantes quem cometeu a infração no lance. No entanto, como a falta ocorreu fora da grande área, logo não é passível de revisão, pelo protocolo do VAR.

No áudio, é possível escutar a arbitragem de vídeo dizendo que "não pode entrar" na análise desse lance e, portanto, não chama o árbitro Rojas, que segue com a partida após a expulsão de Plata. Apenas gols, pênaltis, cartões vermelhos diretos e confusão de identidade - quando o árbitro adverte indevidamente um jogador que não cometeu infração - são lances em que cabem a interferência do VAR.

O Flamengo pode buscar, junto à Conmebol, uma reversão no quadro, para permitir que Plata atue na partida de volta, já na próxima semana, na Argentina. Caso semelhante ocorreu em 2018, quando o zagueiro Dedé foi expulso incorretamente na partida entre Boca Juniors e Cruzeiro, em La Bombonera. O clube mineiro conseguiu que o cartão fosse anulado, e o zagueiro estivesse à disposição na volta, no Mineirão.

O episódio desta quinta-feira incomodou a comissão técnica e os diretores do Flamengo, como Filipe Luís e José Boto. A torcida flamenguista também vaiou bastante o árbitro na saída do campo. Quando Plata foi expulso, o time vencia por 2 a 0. Depois, sofreu um gol já na reta final da partida e decide a vaga às semifinais com uma vantagem menor do que o esperado.

"O resultado final foi muito condicionado pela arbitragem", disparou um irritado Samuel Lino. "Os erros cometidos hoje prejudicaram a gente. Este gol que eles fizeram hoje foi consequência do que a arbitragem fez no jogo. Para nós, tudo, e para eles, nada", continuou, sobre a anotação de faltas e distribuição de cartões.

José Luis Boto, diretor de futebol do Flamengo, foi outro que não poupou críticas à arbitragem e disse que vai pedir à Conmebol uma análise minuciosa da atuação de Rojas.

"Um pênalti em nosso favor que é transformado na expulsão do Plata, que além de nos prejudicar neste jogo, vai nos prejudicar na volta. No lance do gol deles, a bola bate no braço do jogador do Estudiantes. Isso não pode ser por acaso. Mais uma vez, uma equipe que tem muito mais posse de bola, que joga muito mais ao ataque, tem mais cartões amarelos do que a outra equipe. Um jogador do Estudiantes fez uma falta muito feia sobre o Arrascaeta no primeiro tempo, e o árbitro nem amarelo deu. E era o segundo amarelo. Para nós, transformam um pênalti na expulsão de um jogador nosso", disparou o dirigente

O Flamengo recebe o Vasco no próximo domingo, pelo Brasileirão. Depois, volta a encarar o Estudiantes, em La Plata, pelo jogo de volta, na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).